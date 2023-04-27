Названо харчові звички, які "вбивають" молодість та організм в цілому

Те, що людина їсть, безпосередньо впливає на її зовнішність та стан організму. Зокрема, деяка їжа може спровокувати не лише зайву вагу, але й додати вашій зовнішності зайві роки.
Про це повідомила нутриціолог Олена Піддубна в Instagram.
До поганих харчових звичок експерт віднесла:
Нутриціолог додала, що кожна з помилок посилює негатив ефект на організм.
Додамо, що фрукти, такі як ягоди та апельсини, та зелені листові овочі, такі як шпинат та капуста, містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, необхідні для підтримки здоров'я та сили імунної системи.
Їсти бекон, сосиски, ковбаси - поганий вибір. Такі оброблені продукти можуть порушувати тендітний баланс здорових та хворих мікробів у кишківнику або мікробіомі. А це своєю чергою провокує хронічні запалення.
Значення цих жирних кислот важко переоцінити. Омега-3 міститься в жирній рибі, такій як оселедець, сардини, лосось, найбільше її в печінці тріски.
Якщо не споживати достатньо Омега-3, то вікові зміни у вашому тілі відбуватимуться швидше.
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