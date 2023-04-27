Названы пищевые привычки, которые "убивают" молодость и организм в целом

То, что человек ест, оказывает непосредственное влияние на его внешность и состояние организма. В частности, некоторая еда может спровоцировать не только лишний вес, но и придать вашей внешности лишние годы.
Об этом сообщила нутрициолог Елена Пиддубная в Instagram.
К плохим пищевым привычкам эксперт отнесла:
Нутрициолог добавила, что каждая из ошибок усиливает негативный эффект на организм.
Добавим, что фрукты, такие как ягоды и апельсины и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья и силы иммунной системы.
Есть бекон, сосиски, колбасы - плохой выбор. Такие обработанные продукты могут нарушать хрупкий баланс здоровых и больных микробов в кишечнике или микробиоме. А это в свою очередь провоцирует хронические воспаления.
Значение этих жирных кислот трудно переоценить. Омега-3 содержится в жирной рыбе, такой как сельдь, сардины, лосось, больше всего ее в печени трески.
Если не потреблять достаточно Омега-3, то возрастные изменения в вашем теле будут происходить быстрее.
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