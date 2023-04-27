Названы пищевые привычки, которые "убивают" молодость и организм в целом

От каких привычек отказаться

К плохим пищевым привычкам эксперт отнесла:

Сочетание белка с молекулами сахара, запускающего процесс гликации и разрушения самого белка;

Использование при жарке или запекании масел, имеющих низкую температуру горения;

Интервальное голодание при проблемах работы желчного;

Употребление продуктов с содержанием металлов без нейтрализации их действия;

Низкое количество фитоэстрогенов в ежедневном рационе;

Частое употребление алкоголя и его сочетание с другими сахарами и жирами.

Нутрициолог добавила, что каждая из ошибок усиливает негативный эффект на организм.

Недостаточно фруктов и овощей

Добавим, что фрукты, такие как ягоды и апельсины и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья и силы иммунной системы.

Пища с высокой степенью переработки

Есть бекон, сосиски, колбасы - плохой выбор. Такие обработанные продукты могут нарушать хрупкий баланс здоровых и больных микробов в кишечнике или микробиоме. А это в свою очередь провоцирует хронические воспаления.

Не достаточно Омега-3

Значение этих жирных кислот трудно переоценить. Омега-3 содержится в жирной рыбе, такой как сельдь, сардины, лосось, больше всего ее в печени трески.

Если не потреблять достаточно Омега-3, то возрастные изменения в вашем теле будут происходить быстрее.