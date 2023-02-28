Який колір волосся допоможе приховати старіння та зморшки: поради експерта

Жінки за допомогою зачіски часто намагаються приховати свій справжній вік. Вони роблять стрижки, які їх молодять і підбирають колір для фарбування волосся, який ретельно замаскує їх перші зморшки.

Експерт з волосся, власниця онлайн-магазину Milk+Blush Ніколь Петті назвала відтінки волосся, які дозволять візуально зробити себе молодшою. Про це повідомляє Express.

За словами Ніколь, з віком колір обличчя стає бляклішим і тьмянішим, на шкірному покриві з'являються нерівності й це візуально додає вік.

Обличчя починає втрачати жир і це призводить до запалості на щоках. Шкіра стоншується, і її еластичність знижується, і це підкреслює тонкі лінії.

"Так само як носіння неправильного одягу або відсутність догляду за шкірою можуть зістарити вас, так само може вплинути й неправильний колір волосся", - підкреслила перукар.

Вона рекомендує пасма біля обличчя фарбувати в карамельні, медові та золотисті відтінки – вони дозволять приховати ранні зморшки.

Крім того, Ніколь радить використовувати спеціальні техніки фарбування, при яких відтінок ближче до обличчя буде більш насиченим, ніж на потилиці - такий фокус може замінити більш інвазивні процедури або коригування обличчя.

"Це кольори також пом'якшать тон шкіри, додадуть їй тепла та приховають зморшки", - наголосила Ніколь.

Світлі відтінки волосся, за словами експерта, візуально допомагають омолодити жінку. Однак і серед світлих відтінків є ті, що можуть зістаріти. Наприклад, платиновий блонд.

"Платинові або майже біляві локони виглядають неприродно і можуть зробити вас дуже блідою. Світловолосим людям краще уникати яскравих або платинових відтінків, якщо ви хочете виглядати молодшим", - вважає стиліст.

Вона рекомендує вибирати тонкі кремові відтінки на кілька тонів світліше за ваш природний колір або додати медовий, золотий або карамельний блонд, щоб трохи скрасити та при цьому не переборщити.