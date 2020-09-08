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Ученые нашли реальный и простой способ замедлить старение

Вторник 08 сентября 2020 20:01
Ученые нашли реальный и простой способ замедлить старение
Как отложить старость (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые доказали, что старение - это лишь иллюзия, с которой можно бороться

Пока одни ученые пытаются изобрести эликсир молодости, другие доказывают, что в старении нет ничего страшного и безысходного. Исследователи провели простой эксперимент, в котором доказали, что старость - лишь иллюзия и зависит от нашего восприятия.

Так, американский психиатр Эллен Лангер организовала необычный эксперимент, доказав, что трепетная забота о стариках не так хороша, как считается, пишут Факты.

Для этого она набрала восемь добровольцев-мужчин в возрасте 75 лет. Их поселили в монастыре в штате Нью-Хэмпшир и окружили обстановкой - книгами, музыкой, календарями двадцатилетней давности.

Они одевались и вели себя так, будто им по 55, а не 75. Весь персонал общался с ними соответственно - без снисхождения и предложений помочь в чем-либо. И мужчины и вправду будто помолодели на 20 лет.

Уже через неделю у них улучшилась осанка, гибкость, мышечная сила, зрение и память. Кроме того, у большинства участников повысился IQ, они также помолодели внешне.

Этот необычный эксперимент доказал, что наше самочувствие напрямую зависит от окружения и модели, которую оно навязывает. Если вам 70 лет, вы называете себя дедушкой, жалуетесь на старость и говорите, что вам не под силу вещи, которые вы выполняли еще 5 лет назад, то будете чувствовать себя стариком.

Но если проигнорировать требования социума, который говорит, что вы должны соответствовать возрастным рамкам, то у вас есть шансы прожить долгую, счастливую и активную жизнь.

Ранее мы писали, что ученые из Швейцарии выяснили главную причину старения.

Также мы сообщали, что врачи назвали суп, от которого нужно всем отказаться.

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