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Названо харчові звички, які "вбивають" молодість та організм в цілому

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Четвер 27 квітня 2023 10:33
Названо харчові звички, які "вбивають" молодість та організм в цілому Яка їжа старить організм (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Те, що людина їсть, безпосередньо впливає на її зовнішність та стан організму. Зокрема, деяка їжа може спровокувати не лише зайву вагу, але й додати вашій зовнішності зайві роки.

Про це повідомила нутриціолог Олена Піддубна в Instagram.

Від яких звичок відмовитись

До поганих харчових звичок експерт віднесла:

  • Поєднання білка з молекулами цукру, що запускає процес глікації та руйнування самого білку;
  • Використання під час смаження чи запікання олій, які мають низьку температуру горіння;
  • Інтервальне голодування при проблемах роботи жовчного;
  • Вживання продуктів з вмістом металів без нейтралізації їх дії;
  • Низька кількість фітоестрогенів в щоденному раціоні;
  • Часте вживання алкоголю і його комбінація з іншими цукрами та жирами.

Нутриціолог додала, що кожна з помилок посилює негатив ефект на організм.

Недостатньо фруктів та овочів

Додамо, що фрукти, такі як ягоди та апельсини, та зелені листові овочі, такі як шпинат та капуста, містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, необхідні для підтримки здоров'я та сили імунної системи.

Їжа з високим ступенем переробки

Їсти бекон, сосиски, ковбаси - поганий вибір. Такі оброблені продукти можуть порушувати тендітний баланс здорових та хворих мікробів у кишківнику або мікробіомі. А це своєю чергою провокує хронічні запалення.

Не достатньо Омега-3

Значення цих жирних кислот важко переоцінити. Омега-3 міститься в жирній рибі, такій як оселедець, сардини, лосось, найбільше її в печінці тріски.

Якщо не споживати достатньо Омега-3, то вікові зміни у вашому тілі відбуватимуться швидше.

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