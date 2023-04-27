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Названы пищевые привычки, которые "убивают" молодость и организм в целом

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Четверг 27 апреля 2023 10:33
Названы пищевые привычки, которые "убивают" молодость и организм в целом Какая пища старит организм (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

То, что человек ест, оказывает непосредственное влияние на его внешность и состояние организма. В частности, некоторая еда может спровоцировать не только лишний вес, но и придать вашей внешности лишние годы.

Об этом сообщила нутрициолог Елена Пиддубная в Instagram.

От каких привычек отказаться

К плохим пищевым привычкам эксперт отнесла:

  • Сочетание белка с молекулами сахара, запускающего процесс гликации и разрушения самого белка;
  • Использование при жарке или запекании масел, имеющих низкую температуру горения;
  • Интервальное голодание при проблемах работы желчного;
  • Употребление продуктов с содержанием металлов без нейтрализации их действия;
  • Низкое количество фитоэстрогенов в ежедневном рационе;
  • Частое употребление алкоголя и его сочетание с другими сахарами и жирами.

Нутрициолог добавила, что каждая из ошибок усиливает негативный эффект на организм.

Недостаточно фруктов и овощей

Добавим, что фрукты, такие как ягоды и апельсины и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для поддержания здоровья и силы иммунной системы.

Пища с высокой степенью переработки

Есть бекон, сосиски, колбасы - плохой выбор. Такие обработанные продукты могут нарушать хрупкий баланс здоровых и больных микробов в кишечнике или микробиоме. А это в свою очередь провоцирует хронические воспаления.

Не достаточно Омега-3

Значение этих жирных кислот трудно переоценить. Омега-3 содержится в жирной рыбе, такой как сельдь, сардины, лосось, больше всего ее в печени трески.

Если не потреблять достаточно Омега-3, то возрастные изменения в вашем теле будут происходить быстрее.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили реальный и простой способ, который поможет замедлить старение.

Также мы писали, какой цвет волос поможет скрыть старение и морщинки.

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