Ці 7 порід собак визнані найзлішими у світі: фото та опис

Деякі породи собак визнані найзлішими у світі через особливості свого характеру у поєднанні з сильними фізичними даними. Безумовно, на вас може напасти і болонка, але навряд чи у неї вистачить сил, щоб завдати серйозної шкоди, а ось у ротвейлера та стафа - вистачить.

Хто вони - найлютіші собаки, дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Американський пітбультер'єр

Вважається, що це дуже смілива, безстрашна порода, але, на жаль, часто ще дуже зла.

Американський пітбультер'єр зберігає спокій лише в умілих руках. З ним обов'язково має працювати професіонал, інакше проблем не оберетеся.

Пітбуль (фото: pixabay)

Ротвейлер

Ця відома порода належить до найбільш злих собак у світі. Загрозу несе поєднання агресивного характеру пса з його чималими габаритами, через що він стає небезпечним для всіх оточуючих.

При цьому ротвейлер є службовим собакою, їх активно залучають до поліції, армії, МНС.

Ротвейлер (фото: pixabay)

Алабай

Це потужна, безстрашна, але трохи "тугувата" тварина, яка лякає своїми розмірами.

Свою територію собака дуже ревно охоронятиме, нерідко виявляючи агресивність.

Алабай (фото: pixabay)

Доберман

Ці статні красені мають складний характер. Вони - чудові охоронці, шукачі, компаньйони, вірні своєму господареві.

Але якщо у добермана слабка нервова система, вони можуть бути боягузливими, ставати агресивними та небезпечними для оточуючих.

Доберман (фото: pixabay)

Стаффордширський тер'єр

Стафи - справжні бійці, які стають агресивними, якщо відчувають загрозу, що походить від незнайомця. І тут вони можуть атакувати його.

З собаками такої породи обов'язково проводити професійне дресирування, щоб контролювати їх.

Стаффордширський тер'єр (фото: Вікіпедія)

Аргентинський дог

Тварини цієї породи мають високий рівень агресії та потенційно небезпечні для людей та інших тварин.

Вони були виведені для полювання, але згодом були використані для інших цілей, таких як охорона та боротьба з іншими собаками.

Аргентинський дог (фото: Вікіпедія)

Американський бандог

Бандог може бути дуже сильним, що робить їх небезпечними у разі нападу. Вони можуть завдати серйозних травм.

Крім того, порода вірна господареві та іншим членам сім'ї та може захищати їх у разі загрози.

Бандог (фото: Вікіпедія)