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Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

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Пятница 26 мая 2023 22:08
Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание Ротвейлер может быть агрессивным (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые породы собак признаны самыми злыми в мире из-за особенностей своего характера в сочетании с сильными физическими данными. Безусловно, на вас может напасть и болонка, но вряд ли у нее хватит сил, чтобы причинить серьезный вред, а вот у ротвейлера и стафа - хватит.

Кто они - самые злые собаки, узнайте из материала Styler ниже.

Американский питбультерьер

Считается, что это очень смелая, бесстрашная порода, но увы, часто еще и очень злая.

Американский питбультерьер сохраняет спокойствие только в умелых руках собаковода. С ним обязательно должен работать профессионал, иначе проблем не оберетесь.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Питбуль (фото: pixabay)

Ротвейлер

Эта известная порода относится к числу наиболее злых собак в мире. Угрозу несет сочетание агрессивного характера пса с его немалыми габаритами, Из-за чего он становится опасным для всех окружающих.

При этом ротвейлер является служебной собакой, их активно задействуют в полиции, армии, МЧС.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Ротвейлер (фото: pixabay)

Алабай

Это мощное, бесстрашное, но немного "туговатое" животное, которое устрашает своими размерами.

Свою территорию собака будет очень ревностно охранять, нередко проявляя агрессивность.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Алабай (фото: pixabay)

Доберман

Эти статные красавцы имеют сложный характер. Они - прекрасные охранники, ищейки, компаньоны, верны своему хозяину.

Но если у добермана слабая нервная система, они могут быть трусливы, становиться агрессивными и опасными для окружающих.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Доберман (фото: pixabay)

Стаффордширский терьер

Стафы - настоящие бойцы, которые становятся агрессивными, если чувствуют исходящую от незнакомца угрозу. В этом случае они могут атаковать его.

С собаками такой породы обязательно проводить профессиональную дрессировку, чтобы контролировать их.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Стаффордширский терьер (фото: Википедия)

Аргентинский дог

Животные этой породы имеют высокий уровень агрессии и потенциально опасны для людей и других животных.

Они были выведены для охоты, но впоследствии были использованы для других целей, таких как охрана и борьба с другими собаками.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Аргентинский дог (фото: Википедия)

Американский бандог

Бандог может быть очень сильным, что делает их опасными в случае нападения. Они могут нанести серьезные травмы.

Кроме того, порода верна хозяину и другим членам семьи и может защищать их в случае угрозы.

Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание

Бандог (фото: Википедия)

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