Эти 7 пород собак признаны самыми злыми в мире: фото и описание
Некоторые породы собак признаны самыми злыми в мире из-за особенностей своего характера в сочетании с сильными физическими данными. Безусловно, на вас может напасть и болонка, но вряд ли у нее хватит сил, чтобы причинить серьезный вред, а вот у ротвейлера и стафа - хватит.
Кто они - самые злые собаки, узнайте из материала Styler ниже.
Американский питбультерьер
Считается, что это очень смелая, бесстрашная порода, но увы, часто еще и очень злая.
Американский питбультерьер сохраняет спокойствие только в умелых руках собаковода. С ним обязательно должен работать профессионал, иначе проблем не оберетесь.
Питбуль (фото: pixabay)
Ротвейлер
Эта известная порода относится к числу наиболее злых собак в мире. Угрозу несет сочетание агрессивного характера пса с его немалыми габаритами, Из-за чего он становится опасным для всех окружающих.
При этом ротвейлер является служебной собакой, их активно задействуют в полиции, армии, МЧС.
Ротвейлер (фото: pixabay)
Алабай
Это мощное, бесстрашное, но немного "туговатое" животное, которое устрашает своими размерами.
Свою территорию собака будет очень ревностно охранять, нередко проявляя агрессивность.
Алабай (фото: pixabay)
Доберман
Эти статные красавцы имеют сложный характер. Они - прекрасные охранники, ищейки, компаньоны, верны своему хозяину.
Но если у добермана слабая нервная система, они могут быть трусливы, становиться агрессивными и опасными для окружающих.
Доберман (фото: pixabay)
Стаффордширский терьер
Стафы - настоящие бойцы, которые становятся агрессивными, если чувствуют исходящую от незнакомца угрозу. В этом случае они могут атаковать его.
С собаками такой породы обязательно проводить профессиональную дрессировку, чтобы контролировать их.
Стаффордширский терьер (фото: Википедия)
Аргентинский дог
Животные этой породы имеют высокий уровень агрессии и потенциально опасны для людей и других животных.
Они были выведены для охоты, но впоследствии были использованы для других целей, таких как охрана и борьба с другими собаками.
Аргентинский дог (фото: Википедия)
Американский бандог
Бандог может быть очень сильным, что делает их опасными в случае нападения. Они могут нанести серьезные травмы.
Кроме того, порода верна хозяину и другим членам семьи и может защищать их в случае угрозы.
Бандог (фото: Википедия)
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