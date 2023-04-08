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Собака-алкоголік потрапила на місячну реабілітацію після смерті господаря

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Британія, Субота 08 квітня 2023 22:01
Собака-алкоголік потрапила на місячну реабілітацію після смерті господаря Собака мала залежність від алкоголя (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Дворічний лабрадор Коко потрапив до клініки з порятунку тварин у Пламптоні (Британія) після того, як господар тварини помер. Скоро з'ясувалося, що з псом щось не так - виявилося, що він хворий на алкоголізм і його треба рятувати.

Про це пише Metro.

Що відомо про собачий алкоголізм

Коко прислали до притулку з іншою собакою - Джорджі, з якою вони жили разом. Господар тварин нещодавно помер. Але швидко з’ясувалося, що з парою щось не так.

Вони часто страждали від нападів і потребували невідкладної допомоги ветеринарів.

Згодом працівники служби порятунку тварин зрозуміли, що собаки борються з алкогольною абстиненцією (синдромом відміни).

Собака-алкоголік потрапила на місячну реабілітацію після смерті господаря

Коко страждав від алкоголізму (фото: metro.co.uk)

У всьому винен господар тварин

Як вдалося з'ясувати, раніше господар випивав, а потім засинав, залишаючи алкоголь, щоб собаки помилково випивали.

При цьому ветеринари кажуть, що собаки були доглянутими, вони навчені і у всьому іншому поводяться звичайно.

На жаль, друг Коко - Джорджі помер, незважаючи на всі зусилля лікарів.

"Коко продовжував серйозно хворіти і потребував цілодобового догляду. Стало ясно, що він страждає від симптомів, які вказують на абстиненцію", - розповіли співробітники клініки.

Собаку довелося на чотири тижні залишатися під седативними препаратами, щоб уникнути нових нападів.

Наразі Коко відновлюється і шукає новий дім.

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