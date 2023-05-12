Погляньте, як виглядає найменший собака у світі. Він крихітніший за долар
Звання найменшої у світі собаки належить чихуахуа на прізвисько Перл. Вона 2022 року встановила рекорд потрапивши до Книги Гіннеса, адже її зріст у холці - 9,14 сантиметрів.
Про це пише Daily Mail.
Що відомо про рекордсменку
Перл є племінницею попередньої рекордсменки Міллі, яка мала зріст 9,65 см. На жаль, вона вже померла, поступившись місцем в Книзі рекордів своїй родичці.
Дворічний песик має довжину всього 12,7 см - менша за доларову банкноту. Вага Перл всього 553 грами.
Перл народилася вОрландо (Флорида, США)1 вересня 2020 року і важила усього 28 грамів при появі на світ.
Перл любить гарно вдягатися (фото: Daily Mail)
Щоб перевірити її зріст, ветеринар виміряв її тричі поспіль за допомогою лінійки для вимірювання собак.
Перл любить їсти курку та лосось, а ще - гарно вдягатися. Господарка бере Перл у походи по магазинах, адже маленька має надзвичайно спокійний темперамент.
Рекордсменку ретельно виміряли (фото: Daily Mail)
Чим прославилися чихуахуа
Порода була вперше відкрита в середині 19 століття, і названа на честь мексиканського штату Чіуауа.
Вважається, що вона походить з Мексики і була випадково виведена корінними жителями понад тисячу років тому, в якості собаки-компаньйона.
Їх невеликий розмір, який зазвичай становить приблизно 13-20 см, дозволяє їх легко носити з собою.
Чихуахуа були завезені в Сполучені Штати наприкінці 1800-х років і завоювали популярність серед багатих як модний аксесуар.
Перл не рекордсменка у світі собак
Цікаво, що Перл не претендує на звання найменшої собаки, яка коли-небудь жила, тому що це був карликовий йоркширський тер'єр на ім'я Сільвія, який мав зріст 7,11 см.
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