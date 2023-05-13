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Церковні свята червня 2023: коли Трійця та інші важливі події

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Субота 13 травня 2023 17:20
Церковні свята червня 2023: коли Трійця та інші важливі події Церковний календар на червень 2023 (колаж Syler)
Автор: Світлана Мащенко

У червні 2023 українці відсвяткують не так багато важливих подій за православним календарем. Тим не менш на перший місяць літа припадає одне з головних християнських свят - Трійця, або П'ятидесятниця.

Які дати варто позначити на календарі - дізнайтеся далі з матеріалу Styler

Коли Трійця 2023

Цього дня церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа. Її завжди відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового.

Це завжди неділя і цьогоріч це буде 4 червня.

Найважливіші свята червня 2023:

  • 3 червня - Троїцька субота;
  • 4 червня - День Святої Трійці, П’ятидесятниця;
  • 5 червня - День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;
  • 11 червня - Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;
  • 12 червня - Початок Петрового посту;
  • 18 червня - Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.

Усі церковні православні свята червня 2023:

Церковні свята червня 2023: коли Трійця та інші важливі події

Чи зміниться дата Трійці, якщо Україна перейде на новий календар

Наразі в Україні активно обговорюється перехід православних на новий календар. Таке рішення вже ухвалили в Українській греко-католицькій церкві.

А от у Православній церкві України готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться вже у травні,

Якщо календар змінять, то усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов'язаних з ним подвижних свят - Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійці - через п'ятдесят днів.

Тобто Трійцю ми святкуватимемо за усталеним календарем, адже її дата подвижна.

А от Різдво у разі зміни ПЦУ Літургійного календаря, буде святкуватися 25 грудня, адже за церковними канонами новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді стануть чинними зміни.

Раніше ми писали, чи буде на Трійцю додатковий вихідний день.

Крім того читайте, які церковні свята ми будемо відзначати у травні 2023 року.

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