Церковні свята червня 2023: коли Трійця та інші важливі події
У червні 2023 українці відсвяткують не так багато важливих подій за православним календарем. Тим не менш на перший місяць літа припадає одне з головних християнських свят - Трійця, або П'ятидесятниця.
Які дати варто позначити на календарі - дізнайтеся далі з матеріалу Styler
Коли Трійця 2023
Цього дня церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа. Її завжди відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового.
Це завжди неділя і цьогоріч це буде 4 червня.
Найважливіші свята червня 2023:
- 3 червня - Троїцька субота;
- 4 червня - День Святої Трійці, П’ятидесятниця;
- 5 червня - День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;
- 11 червня - Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;
- 12 червня - Початок Петрового посту;
- 18 червня - Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.
Усі церковні православні свята червня 2023:
Чи зміниться дата Трійці, якщо Україна перейде на новий календар
Наразі в Україні активно обговорюється перехід православних на новий календар. Таке рішення вже ухвалили в Українській греко-католицькій церкві.
А от у Православній церкві України готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться вже у травні,
Якщо календар змінять, то усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов'язаних з ним подвижних свят - Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійці - через п'ятдесят днів.
Тобто Трійцю ми святкуватимемо за усталеним календарем, адже її дата подвижна.
А от Різдво у разі зміни ПЦУ Літургійного календаря, буде святкуватися 25 грудня, адже за церковними канонами новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді стануть чинними зміни.
Раніше ми писали, чи буде на Трійцю додатковий вихідний день.
Крім того читайте, які церковні свята ми будемо відзначати у травні 2023 року.