УГКЦ першою переходить на новий календар. Що це означає

З 1 вересня 2023 року Українська Греко-Католицька Церква переходить на новий календар . І це - історичне рішення від Архиєрейського Синоду УГКЦ.

Що це означає, коли тепер віряни будуть святкувати Великдень, Різдво та інші великі свята - читайте в нашому матеріалі далі .

Що відомо про перехід на новий календар

6 лютого 2023 року Українська Греко-Католицька Церква оприлюднила заяву про те, що переходить на новий Літургійний календар. Нагадуємо, за церковними канонами Новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді чинними стануть нові дати церковних свят.

"Взявши до уваги численні прохання вірян та, провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації, постановили УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії", - йдеться у повідомленні УГКЦ на офіційній сторінці Facebook.

Також священнослужителі зазначають, що для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишається можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

Тобто таким вірянам надається ще два роки на адаптацію для переходу на новий календар.

Коли відзначатимуть Різдво, Великдень та інші церковні свята

З переходом на новий літургійний календар усі нерухомі церковні свята переносяться на 13 днів раніше. Це стосується також дванадцяти найважливіших свят, серед яких Різдво Христове, Богоявлення, Благовіщення.

Відповідно згідно з рішенням УГКЦ, вже цього року віряни святкуватимуть Різдво 25 грудня разом із більшістю християн світу.

Також це стосується усіх іменин. Тобто, якщо раніше день Святого Василія відзначали 14 січня, то тепер його святкуватимуть на 13 днів раніше і він припадатиме на 1 січня. Тобто це правило застосовується до всіх нерухомих, інакше кажучи, фіксованих церковних свят.

Разом із цим, зміни не стосуватимуться Пасхалії, оскільки вона вираховується по-своєму. І залежно від того, в який день Великдень, визначають, коли Вербна неділя (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійця - через п'ятдесят днів.