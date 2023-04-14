Церковні свята у травні 2023: новий календар найважливіших подій

У травні 2023 року українці відзначать кілька важливих церковних свят за православним календарем. Зрозуміло, що більшість з них присвячені післявеликоднім дням.

Найважливіші дати травня 2023

7 травня - Тиждень 4-й після Великодня;

14 травня - Тиждень 5-й після Великодня;

21 травня - Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;

22 травня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;

25 травня - Вознесіння Господнє; 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;

28 травня - Тиждень 7-й після Великодня.

Календар подій на кожен день

Фото: rozdil.lviv.ua

Що означає свято Вознесіння

Згідно з Біблією, Ісус після свого Воскресіння явив себе апостолам і "протягом сорока днів являвся їм і говорив про Царство Боже", а потім зібрав апостолів в Єрусалимі і наказав їм не розходитися, сказавши: "Ви, через кілька днів після цього, будете хрещені Духом Святим". Після цього він піднявся, і хмара забрала його з виду.

В українській народній традиції Вознесіння Христове має кілька назв: Знесіння, Вшестя, Шестя, Ушестя.

Раніше до цього дня було заведено пекти спеціальне печиво у формі драбинки, яка і символізує сходження Ісуса до неба. Також пекли подовжені пироги прикрашені смужками-сходинками. Частину випічки було прийнято роздавати нужденним.

У народі вірили, що з дня Великодня і до Вознесіння були відчинені двері в рай і пекло. Грішники звільнялися від мук, а праведникам дозволялося перебувати на землі. Символічна випічка з драбинкою допомагала душам повертатися в небеса, тому її було прийнято нести на могили до рідних і близьких.