Церковні свята у травні 2023: новий календар найважливіших подій
У травні 2023 року українці відзначать кілька важливих церковних свят за православним календарем. Зрозуміло, що більшість з них присвячені післявеликоднім дням.
Найважливіші дні останнього місяця весни - в матеріалі Styler нижче.
Найважливіші дати травня 2023
- 7 травня - Тиждень 4-й після Великодня;
- 14 травня - Тиждень 5-й після Великодня;
- 21 травня - Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;
- 22 травня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
- 25 травня - Вознесіння Господнє; 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;
- 28 травня - Тиждень 7-й після Великодня.
Календар подій на кожен день
Фото: rozdil.lviv.ua
Що означає свято Вознесіння
Згідно з Біблією, Ісус після свого Воскресіння явив себе апостолам і "протягом сорока днів являвся їм і говорив про Царство Боже", а потім зібрав апостолів в Єрусалимі і наказав їм не розходитися, сказавши: "Ви, через кілька днів після цього, будете хрещені Духом Святим". Після цього він піднявся, і хмара забрала його з виду.
В українській народній традиції Вознесіння Христове має кілька назв: Знесіння, Вшестя, Шестя, Ушестя.
Раніше до цього дня було заведено пекти спеціальне печиво у формі драбинки, яка і символізує сходження Ісуса до неба. Також пекли подовжені пироги прикрашені смужками-сходинками. Частину випічки було прийнято роздавати нужденним.
У народі вірили, що з дня Великодня і до Вознесіння були відчинені двері в рай і пекло. Грішники звільнялися від мук, а праведникам дозволялося перебувати на землі. Символічна випічка з драбинкою допомагала душам повертатися в небеса, тому її було прийнято нести на могили до рідних і близьких.
Раніше ми писали, що не можна робити у Страсну п'ятницю.
Також читайте, скільки коштує випекти паску цього року.