Є всі підстави та аргументи. ПЦУ скоріш за все теж перейде на новий календар
ПЦУ може перейти на новий календар уже 2023 року. Для цього є всі підстави та аргументи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника глави управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратія Зорі.
"У зв'язку з рішенням УГКЦ за календарем має нагадати, що синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль - можуть це зробити за відповідною процедурою", - заявив Зоря.
За його словами, питання про загальну календарну реформу винесено на розгляд Архієрейського собору, який збереться у травні.
Він також зазначив, що до 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік, час ще є.
"На мою думку, як одного з членів Архієрейського собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість бажаючим громадам зберегти попередню календарну традицію", - додав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ.
Раніше повідомлялося, що УГПЦ в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням Пасхалії, що діє.
Нагадаємо, наприкінці минулого року ми повідомляли, що ПЦУ та греко-католики розпочали діалог про реформу церковного календаря.
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