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Є всі підстави та аргументи. ПЦУ скоріш за все теж перейде на новий календар

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 23:30
Є всі підстави та аргументи. ПЦУ скоріш за все теж перейде на новий календар Фото: ПЦУ може перейти на новий календар цього року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

ПЦУ може перейти на новий календар уже 2023 року. Для цього є всі підстави та аргументи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника глави управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратія Зорі.

"У зв'язку з рішенням УГКЦ за календарем має нагадати, що синод ПЦУ вже ухвалив рішення, що громади, які бажають перейти на новий стиль - можуть це зробити за відповідною процедурою", - заявив Зоря.

За його словами, питання про загальну календарну реформу винесено на розгляд Архієрейського собору, який збереться у травні.

Він також зазначив, що до 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік, час ще є.

"На мою думку, як одного з членів Архієрейського собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість бажаючим громадам зберегти попередню календарну традицію", - додав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ.

Раніше повідомлялося, що УГПЦ в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням Пасхалії, що діє.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми повідомляли, що ПЦУ та греко-католики розпочали діалог про реформу церковного календаря.

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