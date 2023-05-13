Церковные праздники июня 2023: когда Троица и другие важные события
В июне 2023 украинцы отпразднуют не так много важных событий по православному календарю. Тем не менее на первый месяц лета приходится один из главных христианских праздников - Троица, или Пятидесятница.
Какие даты стоит отметить на календаре - узнайте дальше из материала Styler
Когда Троица 2023
В этот день церковь чтит триединство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Праздник символизирует завершение всех земных дел Иисуса Христа. Ее всегда отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.
Это всегда воскресенье, и в этом году это будет 4 июня.
Важнейшие праздники июня 2023 года:
- 3 июня - Троицкая суббота;
- 4 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница;
- 5 июня - День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
- 11 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;
- 12 июня - Начало Петрова поста;
- 18 июня - Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Все церковные православные праздники июня 2023 года:
Изменится ли дата Троицы, если Украина перейдет на новый календарь
Сейчас в Украине активно обсуждается переход православных на новый календарь. Такое решение уже было принято в Украинской греко-католической церкви.
А вот в Православной церкви Украины готовятся вынести этот вопрос на рассмотрение Архиерейского собора, который соберется уже в мае.
Если календарь изменят, то все праздники будут смещены на 13 дней назад, кроме Пасхи и связанных с ним подвижных праздников - Вербного воскресенья (за неделю перед Пасхой), Вознесения - через сорок дней после Пасхи, Троицы - через пятьдесят дней.
То есть Троицу мы будем праздновать по "старому" календарю, ведь ее дата подвижна.
А вот Рождество в случае смены ПЦУ Литургического календаря будет праздноваться 25 декабря, ведь по церковным канонам новый год наступает 1 сентября. Соответственно именно с тех пор станут действующими изменения.
Раньше мы писали, будет ли на Троицу дополнительный выходной день.
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