"Це не зміниться". Блогерка Монро сказала, що думає про "бусифікацію"

Блогерка Монро, яка раніше знялася з військового обліку і назвала причину , сказала, що думає про рейди ТЦК, деякі з яких називають "бусифікацією".

Що Монро думає про бусифікацію

Так, зі слів блогерки, її ставлення до ситуацій, в яких ТЦК забирають людей з вулиці і "заламують" їм руки, є негативним.

"З самого початку війни казали, що не всі чоловіки призувного віку повинні служити. Ми на "Історії на кухні", до речі, про це говорили з паном істориком, і прийшли до висновку, що або ми випускаємо всіх за кордон, і чоловіків, і жінок, або ж ми не випускаємо. Така от поліміка вона ні до чого не призведе, що б я тут не казала, це ж не зміниться", - висловилася Монро.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Також вона додала, що ніхто не знає, що відбувається насправді. Всі бачать лише "маленький шматочок відео", на якому видно дії ТЦК.

"Може людина дійсно порушила закон. Мені складно складати якісь враження за цими маленькими окремими відео, які там у Telegram гуляють з якимось заголовками клікабельними і маніпулятивними", - сказала блогерка.

Знаменитість вкотре зазначила, що кожного разу, коли їй треба було вирішити бюрократичні питання, з нею поводилися цілком законно.

Досвід Монро з ТЦК

Раніше зірка розповідала, що в ТЦК, коли їй потрібно було оновити військові дані, її ніхто не цькував, а навпаки - допомогли. Звичайно, була тяганина з документами, черги, блогерка декілька разів проходила ВЛК, але її це "не злякало".

"І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди - в будь-якій сфері. І те, що ми бачимо в Telegram-каналах, дійсно, мабуть, має місце теж. Як людей заламують, б'ють, знущаються - але не масово. Те, що я бачила, було в межах закону", - зауважила знаменитість.

Монро (фото: instagram.com/monritta)