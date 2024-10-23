46-річна блогерка Монро відповіла на чутки про народження сина

Українська блогерка і ведуча Монро прокоментувала чутки про народження сина, а також зізналася, чи готова на усиновити дитину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.ua.

Так, останнім часом 46-річна знаменитість активно ділиться у соцмережах фотографіями та розповідями про п'ятимісячного хлопчика на ім'я Лев.

Після цього почали ширитися чутки, що це син Монро. Блогерка зізналася, що очікувала таких розмов, але наполягає, що малюк - це дитина її близької подруги Наталії.

Монро з сином подруги (фото: instagram.com/monritta)

За словами знаменитості, якби вона сама стала матір'ю, то не приховувала б цього.

"Я одразу розуміла, що підуть ці розмови. Проте якби хлопчик був мій, я б сказала про це, ви ж мене знаєте. Навіщо приховувати? Я достатньо щира і відкрита. З подругою Наталею, яка нещодавно стала мамою, у нас дуже довгий шлях стосунків, ми партнерки. Тому я їй допомагаю, весь час напохваті", - сказала Монро.

Монро з сином подруги (фото: instagram.com/monritta)

До народження ж власної дитини ведуча поки не готова, а також не наважується на усиновлення.

Вона підкреслює, що виховання дітей - це серйозна відповідальність.

"Ні-ні, дякую. Буду чесною: діти - це відповідальність, до якої я недостатньо готова. Завжди це розуміла, а зараз усвідомила ще більше", - додала блогерка.

Що відомо про особисте життя Монро

Знаменитість здається дуже відвертою особистістю. Втім, публічний образ не впливає на її рішення подробиці особистого життя залишати при собі.

Багато людей все ще хочуть дізнатися про її любовні справи. На своїй сторінці в Instagram вона якось відповіла на запитання про наявність партнера і бажання створити сім’ю досить різко.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Монро підкреслила, що особистість може бути цілком самодостатньою, незалежно від того, чи є в неї стосунки, які, на її думку, часто надто ідеалізують. Вона також вважає, що пари, в основному, формуються під впливом первісних інстинктів - сексуального потягу і бажання продовжити рід.

Ймовірно, таким чином ведуча натякала, що її серце вільне, але її такий порядок речей абсолютно влаштовує.