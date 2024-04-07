"Це не слідчий ізолятор". Блогерка Монро поділилася враженнями після відвідування ТЦК

Блогерка Монро відповіла, чи не виникало у неї проблем після інтерв’ю, в якому вона розповіла, як під час війни ходила до ТЦК , і "йшла туди як на розстріл".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для OBOZ.UA .

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Як пояснила Монро, вона сказала, що "йшла в ТЦК як на розстріл", бо очікувала "якогось не такого ставлення до себе".

"Чому хтось мав ображатися? Я максимально намагалася все на позитиві піднести. Розповідаючи про ТЦК, старалася пояснити людям, що не треба боятися - це не слідчий ізолятор. Принаймні я там не відчула якогось негативного ставлення. Навіть думаю про це написати книгу, бо фіксую всі свої відчуття та події з самого початку великої війни", - поділилася вона.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Також знаменитість зізналася, що їй дивно, чому держава з нею досі співпрацює.

"Я в Україні, нікуди не виїжджаю. Максимально стараюсь позитивно озвучувати, що відбувається в державних органах. Я ж ходила не тільки в ТЦК, а й у поліклініку, бо проходила військово-лікарську комісію, РАЦС. Це все було потрібно для документів", - сказала Монро.

"У 45 років мені необхідно було вклеїти в паспорт нове фото або отримати id-картку, і я задумала заразом змінити прізвище на Монро. Чому не зробила цього раніше - не знаю, думки такі були", - зазначила вона.

Щоб до неї не було ніяких запитань, блогерка вирішила, що потрібно всі свої документи оформити юридично грамотно.

Процес, який, каже зірка, почався минулого року і закінчився на початку 2024-го, був дуже довгий, однак складно їй не було.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Мав місце дуже довгий процес, постійно ходила, доносила якісь папери. Спостерігалися і деякі бюрократичні моменти, але мені не складно було. І плюс вийшла нарешті зі своєї бульбашки в реальний світ, побачила, як це відбувається, як люди живуть, хто приходить, як ставляться працівники", - поділилася Монро.

Також вона підкреслила, що спеціально сиділа в чергах, "щоб усе для себе фіксувати".

"І, чесно зізнаюся, була вражена різницею між історіями, які ширяться інтернетом, та реальністю, яку побачила. Нікого не пакували при мені. Звісно, різні ситуації бувають, як і різні люди - в будь-якій сфері. І те, що ми бачимо в Telegram-каналах, дійсно, мабуть, має місце теж. Як людей заламують, б'ють, знущаються - але не масово. Те, що я бачила, було в межах закону", - зауважила знаменитість.