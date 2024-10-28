"Это не изменится". Блогерша Монро сказала, что думает о бусификации

Блогерша Монро, которая ранее снялась с воинского учета и назвала причину , сказала, что думает об уличных рейдах ТЦК, когда мужчин насильно сажают в бус и увозят. Другими словами - бусификацию.

Что Монро думает о бусификации

Так, по словам блогера, ее отношение к ситуациям, в которых ТЦК забирают людей с улицы и "заламывают" им руки, является негативным.

"С самого начала войны говорили, что не все мужчины призывного возраста должны служить. Мы на «Истории на кухне», кстати, об этом говорили с господином историком, и пришли к выводу, что либо мы выпускаем всех за границу, и мужчин, и женщин, или же мы не выпускаем. Такая вот полимика она ни к чему не приведет, что бы я тут не говорила, это же не изменится", - высказалась Монро.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Также она добавила, что никто не знает, что происходит на самом деле. Все видят лишь "маленький кусочек видео", на котором видны действия ТЦК.

"Может человек действительно нарушил закон. Мне сложно составлять какие-то впечатления по этим маленьким отдельным видео, которые там в Telegram гуляют с каким-то заголовками кликабельными и манипулятивными", - сказала блогерша.

Знаменитость в очередной раз отметила, что каждый раз, когда ей надо было решить бюрократические вопросы, с ней обращались вполне законно.

Опыт Монро с ТЦК

Ранее звезда рассказывала, что в ТЦК, когда ей нужно было обновить военные данные, ее никто не травил, а наоборот - помогли. Конечно, была волокита с документами, очереди, блогерша несколько раз проходила ВЛК, но ее это "не испугало".

"И, честно признаюсь, была поражена разницей между историями, которые распространяются по интернету, и реальностью, которую увидела. Никого не паковали при мне. Конечно, разные ситуации бывают, как и разные люди - в любой сфере. И то, что мы видим в Telegram-каналах, действительно, видимо, имеет место тоже. Как людей заламывают, бьют, издеваются - но не массово. То, что я видела, было в рамках закона", - заметила знаменитость.

Монро (фото: instagram.com/monritta)