Блогерка Монро знялася з військового обліку і назвала причину

У квітні блогерка Монро ділилася своїми враженнями від візиту до ТЦК , а згодом розповіла, що їй необхідно оновити військово-облікові дані. Тепер зірка заявила, що вона виключена з військового обліку.

Так, зі слів Монро, вона знята з військового обліку через певні медичні обставини, однак всі її документи є у мобільному додатку "Резерв".

"У принципі, як мені пояснили, могла й не оновлювати дані, але зробила це. Щоб бути в межах закону - це передусім потрібно мені", - сказала блогерка, яка за паспортом досі залишається чоловіком.

Монро є однією з тих, хто позитивно відгукується про свій досвід з ТЦК. Вона каже, що їй "стає дуже сумно", коли чує негативні історії.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

"В мене є досвід спілкування з цією структурою - і він дуже позитивний. Усе було в межах закону. Так, черги, довга тяганина з документами. І мені довелося проходити не один огляд ВЛК. Але мене цим не злякаєш. І я не помітила, що в ТЦК когось тягли за руки. Бачила вже тоді рекрутинг, але не заглиблювалася в це, бо подалась у військкомат не задля цього", - поділилася зірка.

"З тими, хто йшов за контрактом, дуже носилися. І я була захоплена цими молодими хлопцями, дивилася на них, думала: прекрасні. Я всім подумки дякувала. Безумовно, перед візитом я хвилювалася, навіть боялася, бо в мене є певні емоційні травми, які зі мною роками. Але прийшла - мені допомогли. Ніхто не тикав пальцями. Навіть один раз попросили сфотографуватися", - додала вона.

Монро (фото: instagram.com/monritta)

Зараз, говорить Монро, коли вона споглядає, як агресивно налаштована частина суспільства, їй сумно і за них, і за працівників ТЦК.

"Не можна робити висновки лише за відео, які є в інтернеті. І ті, хто пише всіляку гидоту, - вони ж не пропонують жодних альтернатив. І це стосується не тільки ТЦК, а всього, що відбувається зараз із нами", - висловилася зірка.