Тарифи на газ, воду та тепло можуть зрости. Експерт озвучив цифри

На скільки може "злетіти" тариф на газ

За словами Попенка, минулого року розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Він зазначив, що не може стверджувати на 100%, але "вивчається питання підняття в середньому на 1-1,5 гривні".

"Сьогодні ми платимо з вами 7 гривень 96 копійок, це вартість газу, який випускає Нафтогаз. А розглядалося питання 9-9,5 гривень", - заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

При цьому Попенко попередив й про те, що у разі збільшення тарифів на газ українцям слід готуватися до здорожчання інших послуг. На його думку, це може вплинути на вартість, зокрема, тепла.

"А якщо вартість газу зросте, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання, і на гарячу воду", - зазначив він.

Попенко спрогнозував збільшення тарифів в Україні (скріншот)

Чому в Україні можуть "злетіти" комунальні тарифи

На думку Попенка, нам має вистачати газу внутрішнього видобування, аби покрити усі потреби. Але ми, пояснив він, "рухаємося до Європи".

"І більшість тих, хто, скажімо так, керує галуззю, вони вбачають... По суті, європейська ціна газу - приблизно 300 доларів... Це не можна сказати, що вимога, але якщо ми будемо об'єднуватися повністю з Євросоюзом, то не неминуче - зрівняння цін на електроенергію, на газ. Це буде неминуче, ми не зможемо інакше", - вважає експерт.