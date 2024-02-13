Ціни на мобільний зв'язок в Україні зростуть: коли і на скільки

Два з трьох найбільших мобільних операторів в Україні, а саме "Vodafone" та "Київстар" планують підняти тарифи на свої послуги. Важливо відзначити, що "Київстар" став жертвою хакерської атаки у грудні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайти цих мобільних операторів.

На скільки підвищують тарифи

Так, з 22 лютого у Vodafone підвищать тарифи.

"У зв'язку із зростанням витрат на підтримку та відновлення мережі, необхідно внести зміни до вартості тарифів з 22.02.24. Одночасно буде збільшено обсяг інтернет-трафіку", - повідомили представники компанії.

Так, вартість пакету SuperNet Pro збільшиться на 35 гривень щомісяця, що становить зростання з поточних 245 грн до нових 280 грн. У той же час обсяг інтернет-трафіку збільшиться з 30 до 40 гігабайт.

Вартість пакету SuperNet Turbo 2019 підвищиться на 30 гривень з поточних 170 грн, досягаючи нових 200 грн. Також обсяг інтернет-трафіку на максимальній швидкості зросте на 10 гігабайт, починаючи з 22 лютого і становитиме 50 гігабайт.

Тарифний план Light+ подорожчає з 125 гривень за кожні 4 тижні до 145 гривень на місяць. При цьому об'єм інтернет-трафіку збільшиться на 5 гігабайт, становлячи тепер 10 гігабайт.

Вартість пакету SuperNet Start 2019 збільшиться на 25 гривень на місяць, до 195 гривень. Абоненти отримають додатково 4 гігабайти інтернет-трафіку, що підвищить його обсяг до 18 гігабайт.

Ціна за тарифним планом SuperNet Start зросте на 25 гривень щомісяця, піднімаючись з поточних 175 гривень до 200 гривень. Тим часом обсяг інтернет-трафіку збільшиться з 15 до 20 гігабайт.

Тарифний план SuperNet Unlim подорожчає на 50 гривень, зростаючи з поточних 360 гривень до 410 гривень на місяць. За цю ціну обсяг інтернет-трафіку на максимальній швидкості зросте на 20 гігабайт, починаючи з 22 лютого і становлячи 80 гігабайт.

Київстар

Цей оператор мобільного зв'язку вніс зміни до тарифів для корпоративних клієнтів, починаючи з 1 лютого. Зокрема, тарифи на розсилку Viber-повідомлень були переглянуті для корпоративних клієнтів, що використовують цей сервіс у комерційних цілях.

Клієнти можуть отримати детальну інформацію, звернувшись до свого персонального менеджера "Київстар" або зателефонувавши за номером 0800 303 466.

Зміни в тарифах були внесені з ряду причин, зокрема: врахування економічних та ринкових умов і мета розширення можливостей сервісів.