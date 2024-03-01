Українців попередили про зростання тарифів на світло. Від цього "злетить" й інша комуналка

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко спрогнозував збільшення тарифів на електроенергію. За його словами, протягом 2024 року це може статися двічі.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Попенко сказав в ефірі "Ранок.LIVE", трансляція якого відбувається на YouTube -сторінці "Новини.LIVE".

На скільки "злетять" тарифи на світло

За словами Попенка, він володіє "інсайдами" щодо тарифів. Він вважає, що вже скоро вартість електроенергії зросте.

"На скільки я знаю, є інсайдерська інформація. В Міненерго розглядають питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було не ухвалене рішення", - заявив Попенко.

"На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведено вдвічі. Але в перший етап, це 1 травня або 1 червня, тарифи на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 гривень", - додав він.

Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло (скріншот)

Як збільшення цін на світло вплине на інші тарифи

Окрім цього, Попенко прогнозує підвищення тарифів на інші комунальні послуги. Це станеться через те, що збільшиться ціна на світло.

"Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте з 1 травня або з 1 червня, це автоматично підніме вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15%", - заявив він.