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Тарифы на газ, воду и тепло могут вырасти. Эксперт озвучил цифры

Увеличатся ли в Украине цены на газ и воду (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В Украине могут вырасти тарифы не только на свет. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует увеличение стоимости еще и газа, тепла и горячей воды. Эксперт утверждает, что этот вопрос рассматривался еще в прошлом году.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом он рассказал на программе "Ранок.LIVE", которое транслируется на YouTube-странице "Новини.LIVE".

На сколько может "взлететь" тариф на газ

По словам Попенко, в прошлом году рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Он отметил, что не может утверждать на 100%, но "изучается вопрос поднятия в среднем на 1-1,5 гривны".

"Сегодня мы платим с вами 7 гривен 96 копеек, это стоимость выпускаемого Нафтогазом газа. А рассматривался вопрос 9-9,5 гривен", - заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

При этом Попенко предупредил о том, что в случае увеличения тарифов на газ украинцам следует готовиться к подорожанию других услуг. По его мнению, это может повлиять на стоимость, в частности тепла.

"А если стоимость газа вырастет, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и на горячую воду", - отметил он.

Попенко спрогнозировал увеличение тарифов в Украине (скриншот)

Почему в Украине могут "взлететь" коммунальные тарифы

По мнению Попенко, нам должно хватать газа внутренней добычи, чтобы покрыть все потребности. Но мы, объяснил он, "двигаемся в Европу".

"И большинство тех, кто, скажем так, руководит отраслью, они видят... По сути, европейская цена газа - примерно 300 долларов... Это нельзя сказать, что требование, но если мы будем объединяться полностью с Евросоюзом, это неизбежно - сравнение цен на электроэнергию, на газ. Это будет неизбежно, мы не сможем иначе", - считает эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастут цены на мобильную связь .

Кроме того, недавно стало известно, что Украина поставляет Польше электроэнергию из-за аварийной ситуации.

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