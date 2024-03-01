Тарифы на газ, воду и тепло могут вырасти. Эксперт озвучил цифры

На сколько может "взлететь" тариф на газ

По словам Попенко, в прошлом году рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Он отметил, что не может утверждать на 100%, но "изучается вопрос поднятия в среднем на 1-1,5 гривны".

"Сегодня мы платим с вами 7 гривен 96 копеек, это стоимость выпускаемого Нафтогазом газа. А рассматривался вопрос 9-9,5 гривен", - заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

При этом Попенко предупредил о том, что в случае увеличения тарифов на газ украинцам следует готовиться к подорожанию других услуг. По его мнению, это может повлиять на стоимость, в частности тепла.

"А если стоимость газа вырастет, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и на горячую воду", - отметил он.

Попенко спрогнозировал увеличение тарифов в Украине (скриншот)

Почему в Украине могут "взлететь" коммунальные тарифы

По мнению Попенко, нам должно хватать газа внутренней добычи, чтобы покрыть все потребности. Но мы, объяснил он, "двигаемся в Европу".

"И большинство тех, кто, скажем так, руководит отраслью, они видят... По сути, европейская цена газа - примерно 300 долларов... Это нельзя сказать, что требование, но если мы будем объединяться полностью с Евросоюзом, это неизбежно - сравнение цен на электроэнергию, на газ. Это будет неизбежно, мы не сможем иначе", - считает эксперт.