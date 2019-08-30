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Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира

STYLERТелешоу    30.08.2019 - 15:13
Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира
Ведущие Танцев со звездами Юрий Горбунов и Тина Кароль (фото: пресс-служба 1+1)

Елена Кравец, Людмила Барбир и другие посвятят выступления на Танцах со звездами 2019 своим кумирам

Танцы со звездами 2019 продолжают радовать зрителей. Так, недавно стало известно, что участники популярного шоу на 1+1 посвятят выступления во втором выпуске шоу своим кумирам. Эфир состоится 1 сентября.

Так, Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой планируют посвятить страстное танго кумиру шоумена - Олегу Виннику, который, кстати, сможет увидеть выступление звезд, ведь в этот раз певец будет ведущим балкона.

Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира

Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой (фото: пресс-служба 1+1)

Даниэль Салем со своей партнершей Юлией Сахневич раскроют зрителям новую драматическую историю из жизни ведущего "Одруження наосліп" в лирическом контемпорари.

Актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко продемонстрируют джаз, который пара станцует в честь певца James Brown.

Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (фото: пресс-служба 1+1)

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец с Максом Леоновым выполнят модерн под проникновенные строки известной поэтессы Веры Полозковой.

Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира

Елена Кравец с Максом Леоновым (фото: пресс-служба 1+1)

Ведущая Надежда Матвеева и Валерий Шохин зажгут зал страстной самбой, которую ведущая посвятит своей любимой певице Jenifer Lopez.

Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира

Надежда Матвеева и Валерий Шохин (фото: пресс-служба 1+1)

Украинская "Моника Беллуччи" Людмила Барбир со своим партнером Дмитрием Жуком выполнят фьюжн в честь кумира звезды "Сніданку з 1+1" - принцессы Дианы.

Танцы со звездами: стали известны неожиданные подробности второго эфира

Людмила Барбир с Дмитрием Жуком​​​​​​​ (фото: пресс-служба 1+1)

Добавим, что 1 сентября телезрители впервые смогут проголосовать за своих любимых участников, а по результатам оценок судей и зрителей уже в это воскресенье одна из пар покинет проект.

Ранее мы писали о том, что TAYANNA на Танцах со звездами нарушила традицию шоу.

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