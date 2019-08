Олег Винник примет участие в Танцах со звездами 2019

Готовы к взрывной новости? Во втором прямом эфире популярный певец @olegg.vynnyk станет ведущим звездного балкона и будет встречать участников после выступлений. И хотя именно под его хиты «Нино», «Волчица» танцует вся страна, сам певец еще не показывал свои хореографические таланты. ⠀ «Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно», – рассказывает артист. #танціззірками

