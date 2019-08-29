Олег Винник примет участие в Танцах со звездами 2019

1 сентября Олег Винник придет на второй эфир шоу Танцы со звездами 2019
Танцы со звездами 2019 изменят ведущего. Во 2 выпуске шоу, который пройдет 1 сентября на 1+1, Олег Винник станет ведущим балкона вместо Игоря Ласточкина.
Популярный певец будет встречать участников Танцев со звездами после выступлений, поддерживать их и узнавать реакцию пар на оценки от судей проекта Франсиско Гомеса, Катерины Кухар и Влада Ямы.
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Олег Винник уже успел поделиться своими эмоциями и рассказал о своих впечатлениях.
"Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно", - сказал артист.
Готовы к взрывной новости? Во втором прямом эфире популярный певец @olegg.vynnyk станет ведущим звездного балкона и будет встречать участников после выступлений. И хотя именно под его хиты «Нино», «Волчица» танцует вся страна, сам певец еще не показывал свои хореографические таланты. ⠀ «Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно», – рассказывает артист. #танціззірками
Олег Винник станет ведущим шоу Танцы со звездами 2019
Главным сюрпризом для поклонниц Олега Винника станет его выступление. Артист споет трогательную песню "Роксолана". А вот продемонстрирует ли он танцевальные "па" - остается интригой.
Напомним, что одна из фавориток Танцев со звездами 2019 Елена Кравец сделала откровенное заявление во время прямого эфира.