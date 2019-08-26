Готова бороться до конца: TAYANNA на Танцах со звездами нарушила традицию шоу (видео)

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA и Игорь Кузьменко на Танцах со звездами 2019 исполнили страстную румбу

На шоу Танцы со звездами 2019 1 выпуск известная певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) в паре с победителем 1 сезона обновленного поекта Игорем Кузьменко исполнили страстную румбу. Артистка во время номера не только парила над танцполом, но и пела собственную композицию "Шкода". После выступления зал гремел овациями и возгласами "Браво!"

Судьи также по достоинству оценили танец и дали паре 21 балл.

"Он пережил Наталью Могилевскую, так и не станцевал со Славой Каминской, и наконец-то судьба улыбнулось ему, послав подрастающую Софию Ротару - певицу TAYANNA. Она очень хорошо подготовилась к нашему шоу, и впервые в истории Танцев со звездами не только будет танцевать, но и петь одновременно", - представил пару ведущий Юрий Горбунов.

34-летняя TAYANNA заявила, что "мечта золушки осуществилась", и она готова бороться до конца.

Танцы со звездами 2019 - TAYANNA и Игорь Кузьменко (Фото: скриншот)

Артистка напомнила про начало своей звездной карьеры и рассказала о роли мужчин в своей жизни, из-за которых она "стала такой, какой есть".

"Мой звездный час начался со знакомста с Дмитрием Климашенко. Это была судьбоносная встреча. Я считала, что я не умею петь, не умею танцевать и вообще ни на что не способна, потому что так мне говорил он. Когда я от него ушла, мне нужно было выплатить ему 50 тысяч долларов. Приходилось давать более 10 уроков по вокалу в день", - рассказала TAYANNA.

Также она поделилась историей о своем замужестве с музыкантом Егором Глебом, которому сейчас приписывают роман со скандальной артисткой Ани Лорак. Брак Решетняк и Глеба не продлился долго - муж бил ее и изменял.

"Переломный момент. Я встретилась с мужчиной, который стал отцом моему ребенку. Он мог просто поднять на меня руку. Было тяжело", - не сдержала слез TAYANNA.

Певица высказала надежду, что на Танцах со звездами сможет открыться, и ее партнер Игорь Кузьменко ей в этом поможет.

"TAYANNA фантастическая женщина. У нее нет кнопки "стоп". Она меня очень вдохновляет", - рассказал победитель Танцев 2017 года, выпускник школы Могилевской.

"Я знаю, что такое разочарование. Когда я пришла на кастинг Голос країни в первый раз ко мне никто не повернулся. Но поскольку я настойчивый человек, я пошла во второй раз. Я дошла до финала и получила второе место. Это было доказательством того, что никогда не нужно сдаваться", - подчеркнула певица.

Пара на танцполе продемонстрировала своей румбой, что такое страсть и буря чувств. Танец TAYANNA и Кузьменко действительно показал, что все можно пережить и стать сильнее.

Танцы со звездами 2019 - TAYANNA и Игорь Кузьменко (Фото: скриншот)

После номера судьи дали оценку выступлению и отметили, что TAYANNA не стоит бояться себя раскрывать больше, и полностью отдаться великолепному танцору Кузьменко.

По словам примы-балерины Екатерины Кухар, певице помогает ее одиночество, и пожелала с ним под руку идти дальше к полу-финалу.

Влад Яма обратил внимание TAYANNA на некоторые хореографические недостатки в танце и рекомендовал больше внимания уделять ногам и стопам.

Всемирно известный хореограф Франсиско Гомес отметил, что у артистки великолепный голос, и в танце она должна больше чувствовать партнера.

Все судьи дали паре по 7 баллов.

На балконе TAYANNA и Кузьменко ждал шоумен и ведущий Игорь Ласточкин, который высказал свой восторг от чувственной румбы в исполнении конкурсантов и пожелал им удачи.

Танцы со звездами 2019 - TAYANNA и Игорь Кузьменко исполнили румбу на песню "Шкода" (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Ранее мы писали о том, что певица TAYANNA привела фанов в настоящий восторг, показав видео зажигательных танцев, которые разучила в профессиональной танцевальной студии.