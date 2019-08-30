ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

STYLERТелешоу    30.08.2019 - 15:13
Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру
Ведучі Танців з зірками Юрій Горбунов та Тіна Кароль (фото: прес-служба 1+1)

Олена Кравець, Людмила Барбір та інші присвятять виступу на Танцях з зірками 2019 своїм кумирам

Танці з зірками 2019 продовжують радувати глядачів. Так, нещодавно стало відомо, що учасники популярного шоу на 1+1 присвятять виступи у другому випуску шоу своїм кумирам. Ефір відбудеться 1 вересня.

Так, Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою планують присвятити пристрасне танго кумиру шоумена - Олегу Віннику, який, до речі, зможе побачити виступ зірок, адже в цей раз співак буде ведучим балкона.

Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою (фото: прес-служба 1+1)

Даніель Салем зі своєю партнеркою Юлією Сахневич розкриють глядачам нову драматичну історію з життя ведучого "Одруження наосліп" в ліричному контемпорарі.

Актор Олексій Яровенко та Олена Шоптенко продемонструють джаз, який пара станцює на честь співака James Brown.

Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко (фото: прес-служба 1+1)

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець з Максом Леоновим виконають модерн під проникливі рядки відомої поетеси Віри Полозкової.

Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Олена Кравець з Максом Леоновим (фото: прес-служба 1+1)

Ведуча Надія Матвєєва та Валерій Шохін запалять залу пристрасною самбою, яку ведуча присвятить своїй улюбленій співачці Jenifer Lopez.

Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Надія Матвєєва і Валерій Шохін (фото: прес-служба 1+1)

Українська "Моніка Беллуччі" Людмила Барбір зі своїм партнером Дмитром Жуком виконають фьюжн на честь кумира зірки "Сніданку з 1+1" – принцеси Діани.

Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Людмила Барбір з Дмитром Жуком (фото: прес-служба 1+1)

Додамо, що 1 вересня телеглядачі вперше зможуть проголосувати за своїх улюблених учасників, а за результатами оцінок суддів і глядачів у неділю одна з пар покине проект.

Раніше ми писали про те, що TAYANNA на Танцях з зірками порушила традицію шоу.

Працював у морзі і мів вулиці: учасник Танців з зірками здивував зізнанням Епатажна MARUV дала партнеру ляпаса на репетиції Танців з зірками
Новини України Танці з зіркамиТанцы со звездами
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся