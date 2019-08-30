Танці з зірками: стали відомі несподівані подробиці другого ефіру

Ведучі Танців з зірками Юрій Горбунов та Тіна Кароль (фото: прес-служба 1+1)

Олена Кравець, Людмила Барбір та інші присвятять виступу на Танцях з зірками 2019 своїм кумирам

Танці з зірками 2019 продовжують радувати глядачів. Так, нещодавно стало відомо, що учасники популярного шоу на 1+1 присвятять виступи у другому випуску шоу своїм кумирам. Ефір відбудеться 1 вересня.

Так, Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою планують присвятити пристрасне танго кумиру шоумена - Олегу Віннику, який, до речі, зможе побачити виступ зірок, адже в цей раз співак буде ведучим балкона.

Володимир Остапчук з Ілоною Гвоздьовою (фото: прес-служба 1+1)

Даніель Салем зі своєю партнеркою Юлією Сахневич розкриють глядачам нову драматичну історію з життя ведучого "Одруження наосліп" в ліричному контемпорарі.

Актор Олексій Яровенко та Олена Шоптенко продемонструють джаз, який пара станцює на честь співака James Brown.

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко (фото: прес-служба 1+1)

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець з Максом Леоновим виконають модерн під проникливі рядки відомої поетеси Віри Полозкової.

Олена Кравець з Максом Леоновим (фото: прес-служба 1+1)

Ведуча Надія Матвєєва та Валерій Шохін запалять залу пристрасною самбою, яку ведуча присвятить своїй улюбленій співачці Jenifer Lopez.

Надія Матвєєва і Валерій Шохін (фото: прес-служба 1+1)

Українська "Моніка Беллуччі" Людмила Барбір зі своїм партнером Дмитром Жуком виконають фьюжн на честь кумира зірки "Сніданку з 1+1" – принцеси Діани.

Людмила Барбір з Дмитром Жуком (фото: прес-служба 1+1)

Додамо, що 1 вересня телеглядачі вперше зможуть проголосувати за своїх улюблених учасників, а за результатами оцінок суддів і глядачів у неділю одна з пар покине проект.

Раніше ми писали про те, що TAYANNA на Танцях з зірками порушила традицію шоу.