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Такого вы точно не видели: в Харькове заметили странное авто "полиции" (фото)

Харьков, Понедельник 14 сентября 2020 15:58
Такого вы точно не видели: в Харькове заметили странное авто "полиции" (фото)
В Харькове заметили необычное авто полиции (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Шутники решили замаскировать "евробляху" под полицейский автомобиль

В Харькове на стоянке одного из торговых центров в районе Героев Труда прохожие заметили необычный автомобиль. Как сообщается, иномарка на еврономерах была стилизована под полицейский автомобиль, но надпись "полиция" решили изменить.

Фотографию необычного автомобиля "полиции" опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

Вместо надписи "Полиция" на автомобиле по-украински написано "Полюція". В остальном же машина очень похожа на полицейскую, с первого взгляда ее вполне можно принять за авто копов.

"Полюция на бляхе это что-то новенькое", - подписал снимок автор публикации.

Такого вы точно не видели: в Харькове заметили странное авто &quot;полиции&quot; (фото)

В Харькове заметили необычное авто "полиции" (фото: ХС Харьков)

Напомним, что ранее в Киеве заметили очень дорогой автомобиль, который работает в службе такси. Это машина Porsche Macan. Ее стоимость превышает 2 миллиона гривен. Отметим, неизвестно, действительно ли эта машина ездит в такси или ее владелец решил таким образом пошутить, повесив на нее шашку.

Ранее мы писали о том, что в Украине ужесточают правила для Bolt, Uber и Uklon. Так, был разработан законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ", который призван реформировать службу такси.

Также сообщалось, что недавно в Киеве зафиксировали вопиющий инцидент, когда таксист "ширнулся" и поехал на вызов. Свои действия наркоман за рулем снимал на видео.

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