Работают вне закона: в Украине ужесточают правила для Bolt, Uber и Uklon

В Украине готовят закон о такси (фото: pixabay.com)

В Украине законопроект о такси хотят утвердить этой осенью

Популярные в Украине сервисы такси Bolt, Uber и Uklon ждут кардинальные изменения - водителей заставят покупать патент на осуществление перевозок пассажиров.

Об этом рассказал генеральный директор Директората автомобильного и городского электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян в передаче "Официальный разговор" в эфире телеканала "ДОМ".

Так, был разработан законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ", который призван реформировать службу такси.

По словам Погосяна, сейчас этот рынок на 95% находится в тени, а вообще в отрасли заняты почти 220 тысяч водителей, и почти никто из них не платит налоги, работая нелегально.

Дело в том, что популярные онлайн-сервисы заказа такси Uber, Uklon и Bolt официально не являются перевозчиками и осуществляют свою деятельность вне правового поля.

"Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - заявил Погосян.

В Мининфраструктуры придумали способ, как легализовать работу водителей таких сервисов такси. Для этого вводят специальные патенты.

"Водитель покупает патент, стоимость будет зафиксирована на уровне минимальной зарплаты. Пакет можно приобрести на год или на месяц", - рассказал Погосян.

Кстати, для владельцев электромобилей стоимость патента будет вдвое ниже (то есть около 2,5 тысячи гривен в год вместо 5 тысяч).

Кроме приобретения патента, перевозчик должен будет регулярно проходить техосмотр авто и оформлять страховку.

Контролировать все это будет Укртрансбезопасности.

Ожидается, что проект закона могут утвердить уже этой осенью.

Видео: В Украине для такси Bolt, Uber и Uklon ужесточают правила

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят водителей заставить пересдать на права и рассказывали, каким категориям не повезет.

Напомним, недавно в Киеве зафиксировали вопиющий инцидент, когда таксист "ширнулся" и поехал на вызов. Свои действия наркоман за рулем снимал на видео.