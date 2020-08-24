В Киеве таксист "ширнулся" прямо на камеру и поехал на вызов (фото)

В Киеве поймали таксиста-наркомана (фото: pixabay.com)

В Киеве патрульные задержали таксиста-наркомана

В Киеве патрульные задержали таксиста-наркомана, который укололся в вену прямо в автомобиле. Об этом в полицию сообщила женщина, которая увидела, как мужчина-водитель укололся за рулем автомобиля. Это произошло на парковке БЦ "Аркадия". Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"На линию 102 обратилась женщина и сказала, что она была очевидцем того, как два мужика сидя в автомобиле Renault (№AA5817BP) на парковке ТЦ "Аркадия" кололи себе в вены наркотическое вещество. Когда полицейские приехали на место - "торчков" уже не было.", - сказано в сообщении.

В Киеве поймали водителя-наркомана (фото: Киев Оперативный)

Позже патрульные увидели указанный автомобиль на улице Гетьмана. Водитель с явными признаками наркотического опьянения. От прохождения экспертизы у врача отказался. Как оказалось, у водителя -"торчка" не было документов на машину и прав.

В комментариях украинцы отреагировали на произошедшее.

Это норма, чем дешевле такси, тем больше наркоманов, нормальные люди не работают в дешевых такси.

Только что проехалась в болте, и скажу вам приятно удивлена. Водитель опрятный, машина чистая, кондиционер, на заднем сидение для клиентов охладительные напитки и салфетки за отдельную плату.

Весь парадокс в том, что это животное очевидно в таком состоянии ездит постоянно.

Как мы ранее писали, в Киеве иностранцы избили и ограбили водителя такси.