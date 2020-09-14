Такого ви точно не бачили: у Харкові помітили дивне авто "поліції" (фото)

У Харкові помітили незвичайне авто поліції (колаж: РБК-Україна)

Жартівники вирішили замаскувати "евробляху" під поліцейський автомобіль

У Харкові на стоянці одного з торгівельних центрів в районі Героїв Праці перехожі помітили незвичайний автомобіль. Як повідомляється, іномарка на єврономерах була стилізована під поліцейський автомобіль, але напис "поліція" вирішили змінити.

Фотографію незвичайного автомобіля "поліції" опублікували в Telegram-каналі "ХС Харьков".

Замість напису "Поліція" на автомобілі по-українськи написано "Полюція". В іншому ж машина дуже схожа на поліцейську, з першого погляду її цілком можна прийняти за авто копів.

"Полюція на блясі це щось новеньке", - підписав знімок автор публікації.

У Харкові помітили незвичайне авто "поліції" (фото: ХС Харків)

Нагадаємо, що раніше у Києві помітили дуже дорогий автомобіль, який працює у службі таксі. Це машина Porsche Macan. Її вартість перевищує 2 мільйони гривень. Зазначимо, невідомо, чи ця машина їздить у таксі або її власник вирішив таким чином пожартувати, повісивши на неї шашку.

Раніше ми писали про те, що в Україні посилюють правила для Bolt, Uber і Uklon. Так, був розроблений законопроєкт "Про внесення змін у деякі закони України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення", який покликаний реформувати службу таксі.

Також повідомлялося, що нещодавно у Києві зафіксували кричущий інцидент, коли таксист "ширнувся" і поїхав на виклик. Свої дії наркоман за кермом знімав на відео.