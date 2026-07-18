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Склад з гуманітаркою ООН у Дніпрі атакували дронами чотири рази за добу

00:33 18.07.2026 Сб
2 хв
Це вже сьомий подібний випадок за останні три місяці
aimg Катерина Коваль
Склад з гуманітаркою ООН у Дніпрі атакували дронами чотири рази за добу Фото: на місці влучання спалахнула пожежа (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі протягом однієї доби атакували безпілотники чотири рази. Постраждалих серед співробітників немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Що сталося зі складом у Дніпрі

Склад ВПП зазнав чотирьох атак дронів протягом останньої доби. Попри це, ніхто зі співробітників місії не постраждав.

Це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко марковані обʼєкти ВПП в Україні зазнають пошкоджень унаслідок ударів дронів - раніше постраждали цей же склад та один з автомобілів організації.

Що каже представник ВПП

"Це не поодинокий випадок. Ми спостерігаємо тривожну тенденцію зростання кількості атак на гуманітарні обʼєкти та операції по всій країні", - заявив представник ВПП в Україні Річард Рейган.

За його словами, за останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, унаслідок яких постраждали склади, транспортні засоби, пункти розподілу допомоги та майно національних гуманітарних партнерів по всій країні.

Що каже міжнародне право

ВПП наголошує, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру. Подібні інциденти безпосередньо загрожують наданню життєво необхідної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни.

Нагадаємо, це вже не перший удар по гуманітарних об'єктах ООН у Дніпрі. У травні Росія вдруге за пів року знищила гуманітарний склад ООН у місті - тоді згоріла їжа для 130 тисяч людей на суму 1,4 мільйона доларів.

До цього, у травні, перший удар по складу знищив запаси гуманітарної допомоги для біженців - в організації тоді заявили про загибель працівників складу.

Також раніше російські військові атакували FPV-дронами автомобілі гуманітарної місії ООН у Корабельному районі Херсона.

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