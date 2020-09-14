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В Киеве заметили дорогущее авто такси: стоимость впечатляет

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 08:55
В Киеве заметили дорогущее авто такси: стоимость впечатляет
В Киеве заметили фешенебельное такси (фото: wikimedia.by Vauxford)
Автор: Людмила Жукова

На улицах Киева увидели дорогое авто с таксистской шашкой

В Киеве заметили очень дорогой автомобиль, который работает в службе такси. Это машина Porsche Macan. Ее стоимость превышает 2 миллиона гривен. Фешенебельное такси показали на видео в Instagram ukraine_cars.

"По кайфу передвигаться на таком такси", - сказано в подписи к видео.

Отметим, неизвестно, действительно ли эта машина ездит в такси или ее владелец решил таким образом пошутить, повесив на нее шашку.

Автомобиль снят на площади Победы в Киеве.

Кстати, в комментариях пользователи отметили, что в Москве есть службы такси с таким уровнем авто. Украинцы пишут, что в 2020 году никого не удивишь такой машиной.

  • Не знаю, прикол или нет, но в Москве есть элитное такси, на 222 приезжает водила, красиво одетый, все дела, и стоит это дорого.
  • Месяц назад в аэропорту Борисполь, Мазерати с фишкой видел.
  • Макан не совсем комфортная и удобная машина, особенно сзади. Там места вообще нет.
  • Когда взял в кредит и начался коронавирус.
  • Не бита, не крашена, в такси не была, бережная эксплуатация.
  • У пранкеров креатива ноль.

Как мы ранее писали, в Киеве неизвестный похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией.

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