В Киеве заметили дорогущее авто такси: стоимость впечатляет

На улицах Киева увидели дорогое авто с таксистской шашкой
В Киеве заметили очень дорогой автомобиль, который работает в службе такси. Это машина Porsche Macan. Ее стоимость превышает 2 миллиона гривен. Фешенебельное такси показали на видео в Instagram ukraine_cars.
"По кайфу передвигаться на таком такси", - сказано в подписи к видео.
Отметим, неизвестно, действительно ли эта машина ездит в такси или ее владелец решил таким образом пошутить, повесив на нее шашку.
Автомобиль снят на площади Победы в Киеве.
Кстати, в комментариях пользователи отметили, что в Москве есть службы такси с таким уровнем авто. Украинцы пишут, что в 2020 году никого не удивишь такой машиной.
Как мы ранее писали, в Киеве неизвестный похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией.
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