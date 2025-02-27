"Світ вже заморився від нашої війни": Кондратюк потужно висловився про заборону на виїзд для артистів

Кондратюк наголосив на важливості культурної дипломатії для України в умовах війни, особливо у контексті можливого "заморення" світової спільноти від української проблематики та активізації російської пропаганди.

"Насправді мало що можна говорити про заборону виїзду митцям, оскільки я не володію повним фактажем по проблемі. І не знаю що це означає насправді", - зазначив Кондратюк.

"Що хлопці, які виграли національний відбір не поїдуть на конкурс Євробачення в Швейцарію? Що наші актори, режисера ти продюсери не зможуть їздити на кінофестивалі? А співаки - в закордонні концертні тури, з яких вони привозять достатньо вагомі донати на армію?" - задається питанням він. Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Кондратюк висловив сумнів у доцільності обмеження виїзду, особливо в контексті необхідності культурної дипломатії.

"Не впевнений, що Україні не потрібна культурна дипломатія зараз, коли світ, як кажуть, вже заморився від нашої війни і починає забувати її, а також починає плутати хто агресор, а хто - жертва", - пояснив Ігор.

Він наголосив, що Україна не зможе конкурувати з Росією в обсягах фінансування пропаганди, тому необхідно використовувати якісні методи впливу, прикладом чого назвав промову актора Олександра Рудинського на врученні премії BAFTA.

"Ми ніколи не переб’ємо російську пропаганду за кількістю коштів, яку країна-агресор вливає у вуха європейських обивателів. Потрібно брати якістю. Промова актора Олександра Рудинського на врученні премії BAFTA - яскравий приклад якісної української культурної дипломатії", - додав він.

Насамкінець, Кондратюк іронічно відреагував на аргументи про можливе неповернення митців, порівнявши ситуацію з виїздом за кордон одного з народних депутатів. Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"А якщо хтось вважає, що неповернення митців (серед яких, безумовно, є повні громадянські пофігісти, які живуть за принципом "какаяразніца") - це критично для держави, то давайте заборонимо і партію "Слуга народу", депутат ВР з якої Куницький виїхав за кордон і там залишився!" - резюмував Кондратюк.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) оголосило, що з 3 березня припиняє видачу листів сприяння для виїзду з країни чоловіків, що підлягають мобілізації та працюють у галузі культури та медіа. Про це повідомили в МКСК 27 лютого.

Таке рішення було прийнято через прогалини в національному законодавстві, які стали причиною зловживань з боку деяких митців і медіапредставників, які виїхали за кордон за листом сприяння і не повернулися.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій ініціювало зміни ще наприкінці 2022 року, спрямовані на зменшення незаконного виїзду артистів та журналістів за кордон під час воєнного стану. Однак, на сьогодні це питання залишилося без остаточного вирішення.

МКСК розробило нові зміни до правил перетину кордону, які наразі знаходяться на етапі погодження між відомствами. Ці зміни мають на меті врегулювати процедуру надання міністерством листів сприяння для тимчасового виїзду з України чоловіків, які працюють у культурній сфері, інформаційній безпеці, стратегічних комунікаціях та лінійних аудіовізуальних медіа.

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