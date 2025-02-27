Стоп-кран для культури. Українським артистам закрили виїзд за кордон: реакція зірок шоу-бізу

Міністерство культури та стратегічних комунікацій готується змінити правила виїзду за кордон для представників культурної сфери. З 3 березня видача дозволів на виїзд буде припинена.

Що це означає, які можуть бути наслідки та як на це реагують зірки - дізнайтеся в матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Що відомо про резонансне рішення Мінкульту

Міністерство припиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України з 3 березня до моменту врегулювання цього питання на нормативно-правовому рівні.

"Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії й наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості", - йдеться на сайті.

Це буде стосуватися як представників культури, так і працівників медіа.

Міністерство культури повідомляє, що багато осіб, які виїжджають за кордон за підтримки відомства, не повертаються в Україну вчасно.

Ще в кінці 2022 року МКСК запропонувало зміни до законодавства, щоб обмежити використання культурної дипломатії для незаконного виїзду під час воєнного стану. Однак це питання досі не вирішене.

Міністерство культури розробило проект змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року № 57. Документ наразі перебуває на стадії узгодження.

Мінкульт пропонує внести зміни в вимоги щодо отримання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон під час воєнного стану для чоловіків призовного віку, які працюють у галузі культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа.

Що думають зірки про заборону на виїзд за кордон

Декілька митців вже повідомили про скасування виступів за кордоном через відсутність дозволу на виїзд.

Зокрема, соліст проєкту Pianoboy Дмитро Шуров разом із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком планували тур Європою під назвою "Краще Що Є", але через обставини змушені були скасувати концерти.

"Дуже прикро за всіх, хто всебічно вклався в цей тур - організаторів, які забронювали зали та зробили рекламу; нашу директорку Марію Кулікову; слухачів, які купили квитки. Прикро, що не привеземо вчасно допомогу на тактичну медицину, яку ми заробляємо благодійними турами (середня цифра, зароблена і передана з кожного такого нашого виїзду - 1 мільйон гривень). Впевнені, що зможемо побачитись з вами трохи пізніше! Нові дати оголосимо, всі квитки дійсні", - прокоментував співак. Афіша туру Pianoboy (фото: instagram.com/pianoboy_official)

Рішення Мінкульту також викликало обурення у Дмитра Кумара, засновника львівського гурту "1914". Музиканти якраз готувалися до великого благодійного туру Європою.

Виконавець каже, що гурт "1914" з 2022 року регулярно повертався після виступів за кордоном і передавав зароблені кошти на підтримку ЗСУ.

Він також припускає, що Мінкульт тепер обмежує виїзд через те, що Національна поліція України могла ініціювати справу щодо неповернення деяких артистів. Лідер гурту зазначає, що міністерство ігнорує його спроби розв'язати це питання через комунікацію.

"І найбезглуздіше в цьому всьому, що якраз російські гурти їздять без проблем і виступають на великих майданчиках, турять Європою, займають наші слоти, а українські під забороною від власного ж міністерства. Тут Мінкульт якраз класно і спільно співпрацює із ворогом. Заткнути все українське, нехай його нішу займуть орки", - висловився Дмитро. Гурт "1914" (фото: instagram.com/1914_official_page)

Продюсер Ігор Кондратюк також прокоментував заборону виїзду артистам за кордон.

Він зазначив, що наразі важко оцінювати ситуацію через відсутність повної інформації. Також він підняв ряд важливих питань.

"Що хлопці, які виграли національний відбір, не поїдуть на конкурс Євробачення у Швейцарію? Що наші актори, режисери та продюсери не зможуть їздити на кінофестивалі? А співаки - в закордонні концертні тури, з яких вони привозять достатньо вагомі донати на армію?", - зазначив продюсер. Ігор Кондратюк (фото: РБК-Україна)

Кондратюк підкреслив, що Україна потребує культурної дипломатії, особливо в умовах, коли світ, за його словами, "вже заморився від нашої війни й починає забувати її, а також починає плутати, хто агресор, а хто - жертва".

"Ми ніколи не переб’ємо російську пропаганду за кількістю коштів, яку країна-агресор вливає у вуха європейських обивателів. Потрібно брати якістю", - зазначив він, наводячи як приклад промову актора Олександра Рудинського на врученні премії BAFTA, яка стала яскравим прикладом української культурної дипломатії.

Продюсер також сказав, що, хоча серед митців є "повні громадянські пофігісти, які живуть за принципом "какаяразніца", питання неповернення митців не повинно бути таким критичним для держави.

"Тоді давайте заборонимо і партію "Слуга народу", депутат ВР, з якої Куницький виїхав за кордон і там залишився!", - підсумував Ігор Кондартюк.

Які наслідки заборони можуть бути для культури

Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації, зазначає, що припинення міністерством видачі дозволів на виїзд за кордон для медійників може призвести до ризику стигматизації всіх представників медіа-сфери.

"За моєю інформацією, протягом минулого року виїхало і не повернулося кілька сотень митців і до десяти журналістів. Водночас формулювання в пресрелізі МКСК створює ризик стигматизації всіх представників медіаспільноти", - прокоментувала вона.

Вона також підкреслила, що на сайті міністерства не вказані строки, коли може бути відновлено виїзди, що викликає значну стурбованість як щодо тривалості обмежень, так і щодо можливих нових вимог.

А ось музикант і військовослужбовець Олександр Положинський вважає, що це створює кілька потенційно шкідливих наслідків:

Розчищення простору для іноземних артистів. Відмова в дозволах на виїзд може створити можливості для музикантів з інших країн, заповнюючи місце, яке могли б зайняти українські виконавці.

Відмова в дозволах на виїзд може створити можливості для музикантів з інших країн, заповнюючи місце, яке могли б зайняти українські виконавці. Зниження моральної підтримки для українців за кордоном. Тури українських артистів дають можливість нашим співвітчизникам та симпатикам України за межами країни отримати моральну підтримку та підвищити моральний дух через живі концерти.

Тури українських артистів дають можливість нашим співвітчизникам та симпатикам України за межами країни отримати моральну підтримку та підвищити моральний дух через живі концерти. Зменшення недержавної матеріальної підтримки ЗСУ. Артисти, які проводять благодійні тури, сприяють збиранню коштів на підтримку українських сил оборони, тому обмеження їх виїздів може негативно позначитися на фінансовій підтримці.

Артисти, які проводять благодійні тури, сприяють збиранню коштів на підтримку українських сил оборони, тому обмеження їх виїздів може негативно позначитися на фінансовій підтримці. Негативний імідж України. Скасування турів і невиконання зобов'язань перед організаторами може призвести до погіршення репутації країни на міжнародній арені.

Скасування турів і невиконання зобов'язань перед організаторами може призвести до погіршення репутації країни на міжнародній арені. Обмеження культурного впливу. Виступи українських артистів за кордоном сприяють популяризації нашої культури і можуть формувати позитивний образ України в світі.

Виступи українських артистів за кордоном сприяють популяризації нашої культури і можуть формувати позитивний образ України в світі. Корупційні ризики. Відсутність чітких механізмів підтримки виїзду може стимулювати розвиток корупційних схем, що тільки ускладнить процес.

Відсутність чітких механізмів підтримки виїзду може стимулювати розвиток корупційних схем, що тільки ускладнить процес. Демотивація громадян. Такий крок може призвести до відчуття розчарування та зневіри серед громадян України, що, своєю чергою, може посилити ворожі наративи.

"Замість розробки системи підтримки та заохочення тих, хто активно гастролює на користь України та її Сил Оборони, та механізмів покарання тих, хто порушує зобовʼязання вчасно повертатися в Україну після закінчення турів, обрали найпростіший, але не наймудріший варіант", - зазначив Олександр. Олександр Положинський (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

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