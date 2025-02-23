Анатоліч раптово висловився про Лободу, яка не відмовилася від російської: "Її справа"

Так, ведучий заявив, що мовне питання все ще на часі. Він пригадав, що виріс в русифікованому місті, але потім все ж вивчив українську. У 2014 році, за словами Анатоліча, був "сплеск любові до рідного українського", хоча те "протривало не довго".

А у 2022 році, зазначив Анатолій, все змінилося. Хоча він і досі не розуміє, хто стоїть перед ним, коли чує російську.

Перша частина допису Анатоліча (скріншот)

"В літаку пара розмовляє російською. Сидять за мною. Мені це не комфортно. Виходимо з літака. Чоловік каже: Анатолій, можете сфоткаться с моєю дружиною. Бл*ха, все-таки вони були наші. Але ж чому я не почув це коли сідали в літак Зараз знову бачу і чує все більше російської. Бо так "удобно". І в моїх дітей в школі зокрема. Бо так, певно, спілкуються вдома. Я теж іноді переходжу в розмові, коли зі мною людина говорить російською. Іноді забуваю, іноді розумію що так дійсно людині зручніше. Але не хочу", - написав ведучий.

"Не хочу, щоб мої діти говорили цією мовою. Хочу, щоб вони переходили на англійську, французьку. Бєз Язіка Достоєвського проживу. До того ж мало хто його читав з тих, хто так говорить. Я читав, до слова, свого часу. Як на мене, Кінг в 100 разів цікавіший. Українську знову треба захищати. Знову треба рятувати від нас самих", - додав він.

Друга частина допису Анатоліча (скріншот)

Під дописом Анатоліча з'явилося чимало коментарів. І, зокрема, ведучому нагадали про його куму Лободу. Співачка, хоча й засудила російську агресію, не відмовилася від старих хітів.

Вона продовжує співати та записувати нові треки російською. До того ж робить дописи в соцмережах не лише українською чи англійською. Іноді без мови країни-агресорки не обходиться.

"А чому ви цього Світлані Лободі не скажете? Вона розуміє цінність рідної мови, то ж чому надалі просуває в світ (російську)? Питання риторичне", - написала одна з підписниць.

Анатоліч не став ігнорувати слова про куму, а тому несподівано висловився про неї публічно. Він спробував захистити Лободу.

"Вам показати нашу переписку українською? Вона живе не в Україні. Тут в неї українські пісні. Це її справа, що вона робить за кордоном. В Казахстані, Прибалтиці, Азербайджані та інших країнах. Це її ринок. Не в Росії ж, помітьте", - написав Анатолій.

Анатоліч зробив заяву про Лободу (скріншот)

У відповідь на це ведучому нагадали його ж слова. Втім, ці коментарі він вже проігнорував.

"Анатолій, Лободі можна за кордоном російською, це її справа. А іншим українцям в літаку за кордоном - ні, бо вам це некомфортно. Оце поворот… Тоді, виходить, ваш пост не про свідомість та ідентифікацію", - зазначили юзери.