Мінкульт поки не буде сприяти артистам і журналістам у виїзді за кордон: що сталося

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вважає, що правила виїзду митців, артистів і медійників за кордон під час воєнного стану потребують уточнення. Йдеться про запобігання зловживанням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МКСК.

Що може змінитись для українських митців, артистів і журналістів

У Мінкульті розповіли, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи (які отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства) не повернулись до України у встановлені терміни.

З огляду на таку ситуацію та для досягнення правової визначеності у цьому питанні, наприкінці 2022 року відомство ініціювало зміни - для мінімізації використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану.

"Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим", - наголосили у прес-службі МКСК.

Нині міністерство розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів №57 "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" (від 27 січня 1995 року). Він перебуває "на етапі міжвідомчого погодження".

Уточнюється, що запропонований проект змін врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану. Йдеться про осіб, які працюють у сфері:

культури;

інформаційної безпеки;

стратегічних комунікацій;

лінійних аудіовізуальних медіа.

"У зв'язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", - наголосили у МКСК.

У Мінкульті зауважили, що усвідомлюють важливість і необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії. Тож наразі працюють над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості.