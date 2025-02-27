"Мир уже устал от нашей войны": Кондратюк мощно высказался о запрете на выезд для артистов

Кондратюк отметил важность культурной дипломатии для Украины в условиях войны, особенно в контексте возможного "заморенного" мирового сообщества от украинской проблематики и активизации российской пропаганды.

"На самом деле мало что можно говорить о запрете выезда художникам, поскольку я не владею полным фактажем по проблеме. И не знаю что это означает на самом деле", - отметил Кондратюк.

"Что ребята, которые выиграли национальный отбор не поедут на конкурс Евровидение в Швейцарию? Что наши актеры, режиссера ты продюсеры не смогут ездить на кинофестивали? А певцы - в зарубежные концертные туры, из которых они привозят достаточно весомые донаты на армию?" - задается вопросом он. Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Кондратюк выразил сомнение в целесообразности ограничения выезда, особенно в контексте необходимости культурной дипломатии.

"Не уверен, что Украине не нужна культурная дипломатия сейчас, когда мир, как говорят, уже заморился от нашей войны и начинает забывать ее, а также начинает путать кто агрессор, а кто - жертва", - пояснил Игорь.

Он отметил, что Украина не сможет конкурировать с Россией в объемах финансирования пропаганды, поэтому необходимо использовать качественные методы воздействия, примером чего назвал речь актера Александра Рудинского на вручении премии BAFTA.

"Мы никогда не перебьем российскую пропаганду по количеству средств, которую страна-агрессор вливает в уши европейских обывателей. Нужно брать качеством. Речь актера Александра Рудинского на вручении премии BAFTA - яркий пример качественной украинской культурной дипломатии", - добавил он.

Наконец, Кондратюк иронично отреагировал на аргументы о возможном невозвращении художников, сравнив ситуацию с выездом за границу одного из народных депутатов. Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"А если кто-то считает, что невозвращение художников (среди которых, безусловно, есть полные гражданские пофигисты, которые живут по принципу "какаяразница") - это критично для государства, то давайте запретим и партию "Слуга народа", депутат ВР из которой Куницкий выехал за границу и там остался!" - резюмировал Кондратюк.

Напомним, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) объявило, что с 3 марта прекращает выдачу писем содействия для выезда из страны мужчин, подлежащих мобилизации и работающих в области культуры и медиа. Об этом сообщили в МКСК 27 февраля.

Такое решение было принято из-за пробелов в национальном законодательстве, которые стали причиной злоупотреблений со стороны некоторых артистов и медиапредставителей, которые выехали за границу по письму содействия и не вернулись.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций инициировало изменения еще в конце 2022 года, направленные на уменьшение незаконного выезда артистов и журналистов за границу во время военного положения. Однако, на сегодня этот вопрос остался без окончательного решения.

МКСК разработало новые изменения в правила пересечения границы, которые сейчас находятся на этапе согласования между ведомствами. Эти изменения имеют целью урегулировать процедуру предоставления министерством писем содействия для временного выезда из Украины мужчин, работающих в культурной сфере, информационной безопасности, стратегических коммуникациях и линейных аудиовизуальных медиа.

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