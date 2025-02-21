Український комік-емігрант Антон Лірник став ворогом Росії: що відомо

У Росії продовжується полювання на "неблагонадійних" діячів культури та медіа. Міністерство юстиції РФ 21 лютого оновило реєстр "іноземних агентів" і внесло туди відомого в минулому українського коміка, сценариста та телеведучого Антона Лірника.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на росЗМІ.

Отримання статусу "іноземного агента" ускладнить або взагалі унеможливить в подальшому для Лірника будь-яку діяльність на російській території, де до 2022 року він часто виступав разом з іншим екс-українським коміком Андрієм Молочним.

Сам Лірник відреагував на те, що його внесли до списку "іноагентів", публікацією у Facebook, де звернувся до російських "чиновників-ідіотів".

"Я за паспортом іноагент спочатку. Але дякую за визнання моєї роботи", - написав Антон, опублікувавши фото з паспортом України. Антон Лірник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

Нагадаємо, що Антон Лірник здобув широку популярність як учасник популярного гумористичного проєкту "Дует імені Чехова" в Comedy Club Ukraine.

Згодом дует Лірника і Молочного активно гастролював в Росії, беручи участь у різних телевізійних проектах та розважальних шоу, поступово збільшуючи свою присутність у російському медійному просторі.

Навіть після російської анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році, Лірник продовжив виступати та працювати в Росії, що викликало неоднозначну реакцію в українському суспільстві. При цьому він знімався й в українських шоу, зокрема був зірковим суддею одного із сезонів "Ліги сміху".

У 2022 році Лірник звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з публічним проханням "сприяння евакуації" жителів Волновахи - міста, яке опинилося під жорстокими обстрілами російської армії та було майже повністю зруйноване. Однак у своєму зверненні комік назвав Путіна "Володимиром Володимировичем", що для багатьох прозвучало як неприйнятне визнання легітимності російського керівництва під час агресії проти України.

Згодом актор переїхав до Туреччини, де, судячи з усього, перебуває і нині. При цьому він їздить з виступами різними містами Європи, виступаючи російською мовою. Антон Лірник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

Додамо, що разом з Лірником до оновленого списку "іноагентів" потрапили також російські журналісти, блогери та письменники, серед яких Жанна Агалакова, Ілля Азар, Рустем Адагамов та Єлизавета Александрова-Зоріна. Всі вони, на думку російської влади, здійснюють діяльність, що "суперечить інтересам Російської Федерації", або отримують "іноземне фінансування".