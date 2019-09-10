Свадьба "смотрящего" за Минюстом в Сен-Тропе: названы все имена гостей

Свадьба Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиций Украины, с юристкой Анной Огренчук в Сен-Тропе продолжалась три дня. Известные среди мира политики и бизнеса гости гуляли три дня: на вилле, в ресторане и на яхте. Как известно, 24 августа был на этом празднестве и глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. На данный момент стали известны всем имена гостей, которые прилетели на Лазурный берег Франции поздравить пару, сообщает Bihus.info.

"Засветился" на свадьбе застройщик Андрей Ваврыш, который изначально должен был заняться реконструкцией Украинского дома.

В сюжете говорится, что в Сен-Тропе Ваврыш разговаривал с Богданом и Юрием Горовым – "смотрящим" за Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Фото: Андрей Довбенко и Анна Огренчук (facebook.com anna.ogrenchuk)

Также были замечены депутаты от партии "Слуга народа" Николай Сольский и Олег Семинский.

Гуляли на празднике жизни и судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарта и Елена Чинчин. Они специализируются на рассмотрении судебных дел клиентов компании жениха и невесты. По их словам в СМИ, они приезжали поздравить подругу с таким знаменательным днем. Они в интервью и говорили, что это была "девчачья встреча".

Видео: Свадьба Довбенко в Сен-Тропе (YouTube/bihus/info)

Председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая стала подружкой невесты Анны Огренчук.

Также были замечены на солнечном берегу Франции директор юридической компании Graterra Олег Самусь, партнер LCF Артем Стоянов, экс-защитница бывшего президента Украины Виктора Януковича Ольга Просянюк, заместитель председателя правления банка ПУМБ Константин Школяренко, член правления "Укрсоцбанка" Ростислав Матяш, бизнесмен Павел Фукс.

Вела свадьбу популярная украинская ведущая Катя Осадчая, а "юморил" Семен Слепаков. Все было организовано так, чтобы сам праздник был скрыт от глаз посторонних людей. Гостей подвозили на пляж на тонированных автомобилях. Отмечается, что в прошлом году на этой же вилле праздновал свой день рождения влиятельный одесский бизнесмен - Владимир Галантернык. Он присутствовал и на свадьбе Довбенко.

Как мы ранее писали, президент отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости.

Напомним, ранее сам Богдан прокомментировал информацию о том, что в День Независимости он был на праздновании свадьбы Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции.