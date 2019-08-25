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Богдана заметили на свадьбе "смотрящего" за Минюстом

Новости » Политика    25.08.2019 - 12:44
Богдана заметили на свадьбе "смотрящего" за Минюстом
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Также на свадьбе Довбенко был замечен киевский застройщик Варвиш

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан был замечен на праздновании свадьбы Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции. Об этом говорится в материале телепрограммы "Наші Гроші", передает РБК-Украина.

Так, по данным журналистов, 22 августа Богдан прибыл в Сен-Тропе, что на юге Франции, чтобы принять участие в праздновании свадьбы Довбенко. Добавляется, что празднования продолжались три дня, поэтому День независимости руководитель офиса Зеленского провел на частной яхте.

Также на праздновании был замечен киевский застройщик Андрей Варвиш, который ранее презентовал проект переноса Офиса президента в "Украинский дом".

Отмечается, что Довбенко может влиять на кадровые назначения и "решения вопросов", связаных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.

Кроме того, избранница Довбенко, юрист Анна Огренчук, недавно была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, в которую также вошли приближенные к Богдану лица.

Фото: Богдан на праздновании свадьбы Довбенко (Наші Гроші)

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал иск против журналистов-расследователей программы "Схемы". В своем иске Богдан отметил, что хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Как писало РБК-Украина, в расследовании журналистов программы "Схемы" сообщалось, что 13 марта Богдан, вероятно, тайно встречался с председателем Конституционного суда Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС.

Заседание по делу Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября Богдан возглавил Комиссию государственных наград и геральдики
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