Весілля "смотрящего" за Мін'юстом у Сен-Тропе: названі усі імена гостей

Весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції України, з юристом Анною Огренчук в Сен-Тропе тривало три дні. Відомі серед світу політики і бізнесу гості гуляли три дні: на віллі, в ресторані і на яхті. Як відомо, 24 серпня був на цьому святі і голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан. На даний момент стали відомі всім імена гостей, які прилетіли на Лазурний берег Франції привітати пару, повідомляє Bihus.info.

"Засвітився" на весіллі забудовник Андрій Вавриш, який спочатку повинен був зайнятися реконструкцією Українського дому.

У сюжеті сказано, що в Сен-Тропе Вавриш розмовляв з Богданом і Юрієм Горовим – "смотрящим" за Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

Фото: Андрій Довбенка і Анна Огренчук (facebook.com anna.ogrenchuk)

Також були помічені депутати від партії "Слуга народу" Микола Сольський і Олег Семінський.

Гуляли на святі життя і судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти і Олена Чинчин. Вони спеціалізуються на розгляді судових справ клієнтів компанії нареченого і нареченої. За їх словами в ЗМІ, вони приїжджали привітати подругу з таким знаменним днем. Вони в інтерв'ю і говорили, що це була "дівчача зустріч".

Відео: Весілля Довбенко в Сен-Тропе (YouTube/bihus/info)

Голова Одеського апеляційного господарського суду Богацька Наталія стала подружкою нареченої Ганни Огренчук.

Також були помічені на сонячному березі Франції директор юридичної компанії Graterra Олег Самусь, партнер LCF Артем Стоянов, екс-захисниця колишнього президента України Віктора Януковича Ольга Просянюк, заступник голови правління банку ПУМБ Костянтин Школяренко, член правління "Укрсоцбанку" Ростислав Матяш, бізнесмен Павло Фукс

Вела весілля популярна українська ведуча Катя Осадча, а "юморив" Семен Слепаков. Все було організовано так, щоб саме свято було приховано від очей сторонніх людей. Гостей підвозили на пляж на тонованих автомобілях. Відзначається, що в минулому році на цій же віллі святкував свій день народження впливовий одеський бізнесмен Володимир Галантерник. Він був присутній і на весіллі Довбенко.

Як ми раніше писали, президент відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе в День Незалежності.

Нагадаємо, раніше сам Богдан прокоментував інформацію про те, що в День Незалежності він був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції.