ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свадьба Потапа и Каменских: перед церемонией произошел неприятный инцидент

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 12:37
Свадьба Потапа и Каменских: перед церемонией произошел неприятный инцидент
Свадьба Насти Каменских и Потапа (коллаж: РБК-Украина)

Поклонники утверждают, что брак артистов теперь под угрозой

Свадьба двух звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских и Потапа, которая состоялась 23 мая в Киеве, не обошлась и без неприятностей. На одном из видео, которое разместили в сети, зафиксировали момент перед церемонией бракосочетания. Потап по дороге к алтарю потерял бутоньерку. Он быстро заметил пропажу и вынужден был вернуться, поднять ее и прицепить обратно на место.

Пользователи социальных сетей считают, что это плохая примета и браку Насти и Потапа может угрожать опасность. Поклонники звездной пары вспомнили сразу и о других приметах – о том, что жениться в мае нежелательно, а также, что дату новобрачные выбрали не самую удачную.

Потап перед церемонией уронил бутоньерку (YouTube/Факти ICTV)

Кроме того, ранее мы писали о том, что экстрасенс предупредила, что Настю Каменских и Потапа в будущем ждут тяжелые времена и возможны неприятности.

По ее словам, брак Потапа и Каменских продлится более 10 лет. Также эксперт отметила, что 23 мая - очень хорошая дата для бракосочетания, и она отлично подходит для рождения традиционной семьи.

Свадьба Потапа и Насти Каменских (YouTube/ДМ News)

Кстати, ранее мы писали о том, что поклонники Насти Каменских и Потапа заметили интересную деталь на свадебных видео.

А также мы рассказывали о том, как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа.

Счастливые молодожены Потап и Настя отправились в свадебное путешествие (фото) Потап станет дедушкой? Приемная дочь артиста показала "животик". Фото
Новости Украины Настя КаменскихПотапсвадьба
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь