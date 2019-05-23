ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экстрасенс дала прогноз о браке Потапа и Насти Каменских: будут трудности

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 16:45
Экстрасенс дала прогноз о браке Потапа и Насти Каменских: будут трудности
Свадьба Потапа и Насти Каменских (коллаж РБК-Украина)

Экстрасенс рассказала, сколько продлится брак Потапа и Насти Каменских

Свадьба Потапа и Насти Каменских проходит сегодня в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом.

На праздник звездные молодожены пригласили много украинских селебретиз - певцов, актеров и других представителей шоу-бизнеса. Всего на свадьбе ожидается несколько сотен гостей. А вот журналистов в числе приглашенных нет, так как Потап и Настя хотят скрыть торжество от посторонних глаз.

И пока звезды уже съезжаются к месту проведения торжественной церемонии, о браке артистов уже рассуждают экстрасенсы.

Экстрасенс дала прогноз о браке Потапа и Насти Каменских: будут трудности

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Так, таролог и психолог Ольга Соломко, говорится в программе Povesti, рассказала, сколько продлится союз Насти и Потапа, а также о том, какие трудности могут возникнуть у супругов.

По ее словам, брак Потапа и Каменских продлится более 10 лет. Также эксперт отметила, что 23 мая - очень хорошая дата для бракосочетания, и она отлично подходит для рождения традиционной семьи.

Также экстрасенс отмечает, что вполне возможно, инициатором свадьбы была как раз Настя, так как у нее более решительный и бойцовский характер. 

Денег у Потапа и Насти будет хватать на жизнь, но все равно могут возникнуть трудности в финансовом плане. Имеется ввиду, говорит специалист, то, что звездам нужно обратить внимание на ведение семейного бюджета, ибо деньги любят счет.

"Трудности возникнут не с вопросом "как заработать", а с проблемой "как сохранить", - считает Соломко.

Для сохранения брака, уверена таролог, Каменских нужно быть более мягкой и покладистой, а Потапу - наоборот - быть решительным, инициативным и ответственным.

Сюжет, посвященный свадьбе Потапа и Насти Каменских 

Ранее мы писали о том, как выглядит ресторан, где состоится свадьба Потапа и Насти Каменских.

Самая красивая невеста: Настя Каменских показала первое фото перед свадьбой с Потапом Свадьба Потапа и Насти: сын Тины Кароль мило поздравил пару
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь