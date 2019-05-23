Первый танец и звездные гости: подробности церемонии Насти и Потапа. Видео

Свадьба Насти Каменских и Потапа (коллаж: РБК-Украина)

Свадьбу Насти Каменских и Потапа посетило около сотни звездных гостей

Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась сегодня, 23 мая. Торжественную церемонию бракосочетания провели в Киеве, во дворе элитного итальянского ресторана Fabius, который находится по адресу Столичное шоссе, 70. Хотя журналисты и не были приглашены, подробности свадьбы все же не смогли ускользнуть от пытливых глаз. Фото прибывающих гостей опубликовала "Страна".

К слову, Оля Полякова позабавила сеть стримом с церемонии. Певица пообщалась с гостями и даже пообнималась с Тиной Кароль.

Также стала известна хронология торжества. Так, 32-летняя Настя и 38-летний Алексей прибыли в ресторан первыми. К 17:00 на "свадьбу века", как ее назвали сами новобрачные в пригласительных, стали съезжаться звездные гости.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Среди более сотни знаменитостей, посетивших свадьбу, заметили звезд украинского шоу-бизнеса Тину Кароль и Олю Полякову, телеведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова, Машу Ефросинину, легендарную певицу Нину Матвиенко и многих других.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (Тина Кароль и ее пиар-менеджер Павел Орлов, фото: strana.ua)

Также в число приглашенных вошли Алексей Завгородний (Позитив) солист группы "Время и стекло", который появился с шикарным букетом.

Свадьба Насти Каменских и Потапа ("Позитив", фото: strana.ua)

Продюссер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева дополнили подарок горшком с гортензиями.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (Горбачева и Горбунов, фото: strana.ua)

Оля Полякова приехала одновременно с Надей Дорофеевой ("Время и стекло") и ее супругом Владимиром Дантесом.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (Полякова, Дорофеева и Дантес, фото: strana.ua)

После официальной части Потап и Настя около получаса позировали на фоне своих имен в фотозоне.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (фото: instagram.com/gorbunovyuriy/)

Позже гостей пригласили в ресторан, где веселье продолжилось пышным застольем.

"Тамадой" свадьбы стал стал 48-летний телеведущий Юрий Горбунов, с которым звезд давно связывает дружба.

Главный по музыкальному оформлению - Андрей Соловьев, пианист и виртуоз синтезатора, его очень часто заказывают для свадебных вечеринок.

Также в сети появилось видео первого танца молодоженов, которые после свадьбы, по слухам, отправятся в свадебное путешествие.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com/time_and_glass)

Отметим, что молодожены арендовали всю территорию ресторана, которая сегодня усиленно охраняется, а приглашенные заезжают сугубо по спискам.

К слову, Настя и Потап еще не успели сказать друг другу "Да", как экстрасенсы уже делают прогнозы о их совместной жизни. Таролог также высказалась о том, насколько удачной является дата бракосочетания.

Ранее стало известно, во сколько молодоженам обошелся элитный итальянский ресторан.