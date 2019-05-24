Свадьба Насти и Потапа: поклонники заметили важную деталь. Видео

Свадьба Насти Каменских и Потапа (коллаж: РБК-Украина)

Свадьба Насти Каменских и Потапа отгремела в столичном ресторане

Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую звезды шумно отгуляли в четверг, 23 мая, в столичном элитном итальянском ресторане Fabius в окружении более ста гостей, стала едва ли не событием года, а сами молодожены назвали ее "свадьбой века".

К слову, экс-супруга Потапа Ирина Горовая, которую также пригласили на свадьбу, пришла на церемонию со своим новым бойфрендом.

Настя Каменских, которую поклонники уже успели заподозрить в беременности, дважды меняла наряды. Эту деталь подметили внимательные фанаты, выложившие видео в Instagram.

Так, на самой церемонии бракосочетания под аркой певица появилась в роскошном кружевном свадебном платье цвета айвори. В этом же платье она станцевала и первый танец с Потапом.

Платье Насти Каменских состояло из нескольких слоев нежного тюля, а рукава сшиты из сетки и декорированы кружевной вышивкой. Красивое V-образное декольте выгодное подчеркивало грудь невесты.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com)

Но уже в разгар церемонии Настя успела сменить наряд. Во время разрезания торта, звездная невеста появилась в не менее роскошном, но более лаконичном, платье белого цвета.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (видео: instagram.com)

Напомним, Оля Полякова позабавила сеть стримом с церемонии. Певица пообщалась с гостями и даже пообнималась с Тиной Кароль.

Также мы писали о том, что на звездной свадьбе гуляли только звезды украинского шоу-бизнеса. Оказалось, что представителей российской эстрады, с некоторыми из которых ранее были дружны Настя и Потап, на вечеринку не пригласили.