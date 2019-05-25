Весілля Потапа і Каменських: перед церемонією стався неприємний інцидент

Весілля Насті Каменських і Потапа (колаж: РБК-Україна)

Прихильники стверджують, що шлюб артистів тепер під загрозою

Весілля двох зірок українського шоу-бізнесу Насті Каменських і Потапа, яка відбулося 23 травня в Києві, не обійшлося і без неприємностей. На одному з відео, яке розмістили в мережі, зафіксували момент перед церемонією одруження. Потап по дорозі до вівтаря втратив бутоньєрку. Він швидко помітив пропажу і змушений був повернутися, підняти її і причепити назад на місце.

Користувачі соціальних мереж вважають, що це погана прикмета і шлюбу Насті і Потапа може загрожувати небезпека. Шанувальники зіркової пари відразу згадали і про інші прикмети – про те, що одружуватися в травні небажано, а також, що дату наречені вибрали не найбільш вдалу.

Потап перед церемонією впустив бутоньєрку (YouTube/Факти ICTV)

Крім того, раніше ми писали про те, що екстрасенс попередила, що Настю Каменських і Потапа в майбутньому чекають важкі часи і можливі неприємності.

За її словами, шлюб Потапа і Каменських триватиме понад 10 років. Також експерт зазначила, що 23 травня - дуже гарна дата для одруження, і вона відмінно підходить для народження традиційної сім'ї.

Весілля Потапа і Насті Каменських (YouTube/ДМ News)

До речі, раніше ми писали про те, що шанувальники Насті Каменських і Потапа помітили цікаву деталь на весільних відео.

А також ми розповідали про те, як пройшов другий день весілля Насті Каменських і Потапа.