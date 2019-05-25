ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В кругу близких: как прошел второй день свадьбы Насти и Потапа (видео)

STYLERПерсоны    25.05.2019 - 08:55
В кругу близких: как прошел второй день свадьбы Насти и Потапа (видео)
Свадьба Потапа и Насти Каменских (коллаж РБК-Украина)

Свадьба Каменских и Потапа прошла в теплой атмосфере


 

Свадьба Каменских и Потапа состоялась 23 мая в ресторане Fabius. 24 мая молодожены продолжили празднество, правда уже не с таким размахом. Соответствующее видео появилось в аккаунте фанатов украинской певицы.

Потап и Каменских устроили застолье в кругу семьи и близких друзей. На видео молодожены целуются, однако уже не в праздничных нарядах: Каменских одета в белые джинсы и футболку, Потап также - в футболке и шортах.

Данный ролик вызвал неоднозначные эмоции у пользователей. Кто-то в очередной раз напомнил Потапу про экс-супругу Ирину Горовую, другие же, напротив, порадовались, что Настя и Алексей теперь вместе:

  • Поздравляю! Всех благ!
  • Очень нежно.
  • А как же его семья... Ребенок...
  • Они уже лет 9 вместе. Очень давно они уже пара. Все знали, просто нельзя было говорить.
  • Искренне за них рада.
  • Какие вы классные.
  • Трогательно.

Напомним, что Каменских выглядит вовсе не так, как в лучшие годы. Из-за лишнего веса певицы в сети в очередной раз начали ходить слухи, что артистка находится в положении

Мы писали, что экс-жена Потапа пришла с новым бойфрендом на его свадьбу.

Потап станет дедушкой? Приемная дочь артиста показала "животик". Фото Свадьба Насти и Потапа: поклонники заметили важную деталь. Видео
Новости Украины ПотапКаменских
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь