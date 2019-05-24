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Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности

STYLERПерсоны    24.05.2019 - 08:44
Свадьба по залету? Каменских заподозрили в беременности
Свадьба Насти Каменских и Потапа (коллаж: РБК-Украина)

Каменских вышла замуж за Потапа из-за беременности

Свадьба Потапа и Насти Каменских, которую называют главным событием этого года состоялась вчера, 23 мая. Молодожены долгое время пытались скрывать личное от посторонних глаз, но о свадьбе умалчивать не стали.

На торжество Потап и Настя пригласили много звезд. И во время прямой трансляции Оли Поляковой в сети обратили внимание на фигуру Каменских, которая не выглядела столь утонченно как раньше.

Видео: (instagram.com/time_and_glass____ptp_and_nk)

Пользователи отметили, что Каменских выглядит не совсем так, как в лучшие годы. Из-за этого в очередной раз в сети начали ходить слухи, что артистка находится в положении. Помимо того, фаны порадовались за свою любимицу:

  • Я в шоке, не зря столько слухов раньше было.
  • По залету?
  • Мечта детства. Потап и Настя вместе.
  • Такие слова, как в песне "Обіцяю", может написать только беременная женщина. Думаю, я не ошиблась.
  • Мне кажется или она поправилась?

К слову, стало известно, во сколько молодоженам обошелся элитный итальянский ресторан.

Мы также писали о том, как выглядит ресторан, где вся звездная элита гуляет свадьбу.

По слухам, Каменских и Потап после церемонии бракосочетания собираются улететь в свадебное путешествие.

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